[헤럴드경제=김보영 기자] 구독자 85만명을 보유한 유명 일본인 먹방 유튜버가 음식을 먹는 척하다 뱉는 모습이 노출돼 논란이 일고 있다.

논란의 주인공은 한국에 거주하며 한·일 음식을 소개해 온 유튜버 ‘토기모치’다. 그는 지난 21일 자신의 유튜브 채널에 핫도그를 먹는 먹방 영상을 올렸으나, 의외의 장면이 여과 없이 공개됐다.

당시 토기모치는 핫도그 5개와 콜라로 먹방을 시작했으나 네 번째 핫도그를 먹던 중 삼키지 않고 뱉는 장면이 편집 없이 그대로 노출됐다. 해당 영상은 업로드 직후 삭제됐지만, 문제 장면을 캡처한 이미지와 짧은 영상 클립이 엑스(X)와 일본 온라인 커뮤니티를 중심으로 빠르게 확산됐다.

현재 토기모치의 유튜브 채널에는 뱉는 장면이 삭제된 동영상이 다시 게재된 상태다. 팬들과 누리꾼들은 “배신감이 든다”, “수년간 믿고 봤는데 충격이다”, “먹방이 아니라 연기였던 것이냐”며 강한 실망감을 나타냈다. 일부는 “삼키는 장면이 거의 나오지 않는다”며 과거 영상 전반에 대한 의문을 제기하기도 했다.

먹방 콘텐츠가 실제로 음식을 섭취하는 과정을 전제로 시청자 신뢰를 쌓아온 만큼, 팬들은 이번 사안을 충격적으로 받아들이고 있다. 토기모치 측의 공식 입장이나 해명은 나오지 않았다.

다만 고열량 음식을 다량으로 섭취하는 먹방 특성상 컨디션 조절을 위한 불가피한 선택이라는 의견도 존재한다. 토기모치에 편집된 영상에는 “안색이 안 좋아 보인다”, “피곤해 보인다”, “무리하지 마라” 등 우려의 메시지가 다수 올라왔다.