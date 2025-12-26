‘붉은 말의 해’ 상징 굿즈 9종 공개

[헤럴드경제=김진 기자] 스타벅스 코리아는 오는 29일 온라인 편집숍인 29CM에 브랜드관을 열고, 신년 기획 굿즈를 단독 출시한다고 밝혔다.

스타벅스는 패션 플랫폼을 즐겨 찾는 2030세대 고객의 취향과 트렌드에 맞춘 다양한 상품을 선보이고 있다. 올해는 W컨셉, 무신사에 이은 세 번째 패션 플랫폼 진출이다.

스타벅스는 신규 진출을 기념해 29일 오전 10시부터 내년 1월4일까지 29CM에서 신년 기획 굿즈를 처음으로 공개하는 단독 기획전을 연다. 붉은 말의 해를 상징하는 셰틀랜드 포니를 주제로 디자인한 머그, 텀블러, 인형, 키체인 등 해피 포니 팜 굿즈 9종을 선공개한다.

이는 매년 십이간지를 주제로 소개되는 스타벅스 글로벌 공통 상품이다. 전 세계 최초로 한국에서 가장 먼저 공개된다. 국내에서는 온라인 판매 전용으로 출시된다.

스타벅스는 해피 포니 팜 굿즈 단품 구매 시 5% 할인, 세트 구매 시 10% 할인 등 혜택을 제공한다. 해피 포니 팜 상품을 구매하는 모든 고객에게는 상품 1개당 스타벅스 에코 텀블러 쿠폰 1장씩을 추가 증정한다.

내년 1월4일까지 스타벅스 브랜드관 상품을 구매한 모든 고객에게는 주문당 1개의 레드리본 리유저블백을 증정한다. 스타벅스 브랜드관을 방문하면 내년 1월4일까지 29CM에서 사용할 수 있는 스타벅스 브랜드관 전용 5% 할인 쿠폰을 내려받을 수 있다.

백지웅 스타벅스 기획 담당은 “온라인 패션 플랫폼을 즐겨 찾는 2030 고객들에게 어울리는 신규 상품을 비롯해 다양한 혜택을 주는 기획전을 선보여 차별화된 쇼핑 경험을 전달하기 위해 노력하겠다”고 말했다.