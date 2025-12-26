“창의적인 홍보 지속적으로 펼쳐 나갈 것”

[헤럴드경제=박준환 기자]하남시가 무심코 지나치는 시민들의 이동 시간을 하남의 매력으로 물들이는 이색 홍보를 펼쳐 화제다.

26일 시에 따르면 서울 도심과 여의도를 잇는 지하철 5호선의 특성을 전략적으로 활용해 하남선 객차를 감성적인 전시 공간으로 탈바꿈시키며 시민들의 일상 속에 깊숙이 파고들고 있다.

이번 홍보는 출퇴근 시간대를 넘어 지하철이 운행되는 온종일 시민들과 만나는 ‘생활밀착형’ 홍보라는 점에서 큰 호응을 얻고 있다. 광화문·종로(CBD)와 여의도(YBD) 등 서울의 심장부를 향하는 직장인은 물론, 일상적인 이동을 위해 지하철에 몸을 실은 승객들에게 하남의 미래와 계절의 아름다움을 전하는 ‘움직이는 홍보관’ 역할을 톡톡히 하고 있기 때문이다.

현재 하남선 열차 4편성(32량)의 객실 내에는 총 512개의 액자 광고가 설치되어 운영 중이다. 시는 단순히 정책 정보를 나열하던 기존 방식에서 벗어나, 1량당 16개의 다채로운 테마를 유기적으로 배치해 마치 이동하는 작은 갤러리에 온 듯한 경험을 선사한다.

객실 우측은 문화도시, 청년의 꿈, 아이 키우기 좋은 도시 등 하남이 그리는 내일의 비전을 담은 브랜드 홍보 이미지로 채워졌다. 좌측은 계절의 변화를 느낄 수 있는 감성 테마와 함께 SNS 채널 등 시민 참여형 콘텐츠가 조화롭게 배치되어 시선을 사로잡는다. 특히 시 대표 캐릭터인 ‘하남이’와 ‘방울이’가 곳곳에서 친근하게 인사를 건네며 도시의 온기를 더한다.

이번 프로젝트는 공보담당관 브랜드마케팅팀이 기획과 디자인을 총괄하고 유관 부서인 광역교통과 철도사업팀과의 협조를 통해 예산을 효율적으로 집행하면서도, 하남선을 이용하는 수많은 이용객에게 도시 브랜드를 반복적으로 각인시키는 ‘실속 행정’의 우수 사례로 꼽힌다.

특히 타 지자체 거주자들에게도 ‘방문하고 싶은 도시 하남’에 대한 긍정적인 이미지를 전달하며 인지도를 높이고 있다.

채상호 공보담당관은 “지하철 객차라는 일상적인 공간을 활용해 시민들이 하남의 가치를 자연스럽게 체감할 수 있도록 기획했다”며, “앞으로도 시민의 눈높이에서 공감하고 소통할 수 있는 창의적인 홍보를 지속적으로 펼쳐 나갈 것”이라고 밝혔다.