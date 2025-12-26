31일까지 ‘진에어 플라잇 리포트’ 진행 부문별 수상자 대상 항공권 할인

[헤럴드경제=권제인 기자] 진에어가 홈페이지 회원 대상으로 2025 연말 결산 어워즈 ‘진에어 플라잇 리포트’를 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 어워즈는 한 해 탑승 기록을 되돌아보고 고객들에게 보고하는 ‘플라잇 리포트’ 컨셉으로 작년 대비 탑승 실적에 집중해 일부 시상 항목을 조정한 것이 특징이다. 주요 시상 항목은 ▷국제선·국내선 최다 탑승 ▷항공권 최초 구매 ▷어린이 국제선·국내선 최다 탑승 ▷홈페이지 최장 체류 ▷홈페이지 최다 방문 등 총 10개 부문이다.

대상은 2025년 1월부터 11월까지 진에어 홈페이지 방문·체류 또는 항공권 구매 후 탑승 및 부가서비스 이용 실적이 우수한 고객이며 경품으로 항공권 할인 및 각종 부가서비스 쿠폰을 마련했다. ‘국제선 최다 탑승 부문’에 국제선 10만원 할인 쿠폰(3매), ‘어린이 국내선 최다 탑승 부문’에 국내선 3만원 할인 쿠폰(2매), ‘기내식 최다 구매 부문’에 동남아 밀팩 무료 쿠폰(2매) 등 부문별 수상 취지에 부합하는 혜택을 제공해 고객이 체감할 수 있는 실질적인 만족도를 높였다.

올해 어워즈 일부 시상 부문에서는 전년 대비 월등한 기록도 나타났다. ‘항공권 최초 구매 부문’에서는 1월 1일 00시 00분 34초에 구매를 완료한 고객이 등장, 지난해 기록인 00시 05분 26초를 크게 단축했다. ‘홈페이지 최다 방문 부문’에서도 역시 지난해 수상자의 방문 횟수 1538회를 넘어 올해는 2408회 방문 기록을 세운 고객이 수상의 영광을 안았다.

진에어 관계자는 “지난해에 이어 올해도 고객과 함께한 한 해를 되돌아보는 의미로 감사의 마음을 전하고자 이번 프로모션을 준비했다”며 “내년에도 또 다른 기록 경신 사례가 계속해서 나오길 바라며 앞으로도 데이터 기반 고객 소통을 강화한 다양한 마케팅을 선보일 것”이라고 말했다.