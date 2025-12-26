지원 자격부터 신청까지 청약 여정 한 번에 제공

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국내 프롭테크 기업 직방은 공공분양 청약 준비 과정의 불편을 줄이고 사용자 편의를 강화하기 위해 ‘청약 신청하기’ 기능을 새롭게 적용하고, 사용자의 조건을 기반으로 청약 준비를 도와주는 ‘청약 진단 서비스’를 내년 1월 정식 출시할 예정이라고 26일 밝혔다.

이번 업데이트는 공공분양 단지 탐색부터 지원 자격 확인, 실제 청약 신청에 이르기까지의 사용자 여정을 단계적으로 개선하는 것을 목표로 하고 있다.

직방은 기능 고도화를 통해 공공분양 청약의 주요 진입 지점을 플랫폼 내부로 자연스럽게 흡수하고, 민간 플랫폼이 공공분양 수요자의 실질적인 정보·신청 허브로 자리매김할 수 있는 기반을 강화하고 있다고 설명했다.

이번 업데이트에서 직접 청약 신청 단계로 연결되는 ‘청약 신청하기’ 기능을 우선 적용했다. 청약 일정이 시작된 공공분양 단지의 경우, 사용자는 직방에서 단지 정보를 확인한 뒤 즉시 한국토지주택공사(LH)청약플러스로 이동해 청약 신청을 진행할 수 있다.

이 기능은 지난 11일 직방과 호갱노노에 적용됐으며, 정보 탐색 → 지원 자격 판단(청약 진단 서비스, 1월 적용) → 청약 신청(LH청약플러스 연동)으로 이어지는 공공분양 청약 여정을 하나의 플랫폼 안에서 완성하는 첫 단계다.

이번 개편의 핵심 기능 중 하나인 ‘청약 진단 서비스’는 다음달 공식 적용될 예정이다.

해당 서비스는 사용자의 기본 조건을 바탕으로 공공분양 청약에서 지원 자격 충족 여부를 판단하고, 신청 가능한 청약 유형을 제시하며, 향후 어떤 준비가 필요한지 방향성을 안내하는 기능으로 구성된다.

직방은 청약 진단 서비스가 정식 적용되면 사용자들이 복잡한 청약 규정을 직접 해석해야 했던 부담을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

직방 관계자는 “공공분양 청약은 다양한 규정과 절차 때문에 사용자들이 어려움을 느끼는 영역인 만큼 이번 개편은 이를 단계적으로 해소하기 위한 첫걸음”이라며 “청약 신청하기 기능을 통해 즉시 신청 편의성을 높이고, 내년 1월 정식 제공될 청약 진단 서비스로 사용자의 청약 준비 과정 전체를 지원하겠다”고 밝혔다.