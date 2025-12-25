[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 보문단지 동궁원 인근에 36홀 규모의 파크골프장을 조성한다고 25일 밝혔다.

시내권의 생활체육 인프라를 확충해 갈수록 늘어나는 파크골프 수요에 대응하고 시민 건강을 챙긴다.

북군동 파크골프장은 북천의 하천부지 면적 4만4000㎡ 규모에 사업비 40억원이 투입된다. 준공 시 기존의 서천둔치 36홀과 알천 18홀을 합쳐 총 90홀의 대규모 코스와 편의시설이 마련된다.

경주시는 내년부터 기본구상 및 타당성 조사 용역에 들어가 부지 적합성, 법적·환경적 검토 등을 거쳐 설계를 진행한다. 또 하천점용, 환경·재해 영향 등과 관련해 기관 간 협의 후 공사에 착수한다.

현재 경주지역은 도심은 물론 건천읍, 외동읍, 안강읍에 각각 9홀 규모의 파크골프장이 운영되고 있다.

내남면은 내년 하반기 개장을 목표로 공사가 진행 중이며 강동면은 2027년 말에 준공할 예정이다.

주낙영 경주시장은 “북군동 파크골프장은 경주시 파크골프 인프라의 핵심 거점이 될 것”이라며 “체계적인 사업 추진을 통해 시민들이 쾌적한 환경에서 생활체육을 즐길 수 있도록 하겠다”고 말했다.