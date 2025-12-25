서울시, 26일까지 중증외상환자 최종치료센터 공모 年 6억3000만원 시비 지원…동남권 소재 병원 가산점 서울 송파구에 있는 ‘빅5’ 서울아산병원 지원 여부 주목

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시가 ‘강남 3구’가 포함된 동남권에 ‘중증외상센터’를 새로 설치하는 것으로 파악됐다. 서울시 공모에 국내 1위 외과수술 상급병원이자 ‘빅5 병원’ 중 한 곳인 서울아산병원의 지원 여부가 주목된다. 서울아산병원은 강남 3구 중 한 곳인 송파구에 있다.

25일 헤럴드경제 취재에 따르면 서울시는 오는 26일까지 서울형 중증외상환자 최종치료센터(이하 센터) 운영 지원 사업 공모를 진행한다. 서울시의 센터 공모는 6년 만에 처음이다. 시는 동남권에 있는 병원이 신청할 시 처음으로 가산점을 주기로 했다. 센터 사업자로 선정될 경우 중환자실 병상 5곳과 외상전담팀 운영을 위해 연간 6억3000만원이 시비로 지원된다.

서울시는 2020년 9월부터 국립중앙의료원(동남권)·고려대 구로병원(서남권)·고려대 안암병원(동북권)·서울대병원(서북권), 4곳을 센터로 운영해 왔다. 센터는 위치와 관계 없이 각 권역에서 발생하는 환자를 담당했다. 당초 계약기간은 2022년 12월까지였지만 병원 4곳 모두 이달까지 한 차례 계약을 연장했다.

이번에 새로 공모하는 센터는 국립중앙의료원의 계약이 종료되면서 생긴 공백을 메우는 센터다. 서울시는 계약이 만료된 고대구로병원·고대안암병원·서울대병원 등 기존 센터로 지정된 병원 3곳과 계약을 2028년 12월까지 3년 더 연장하기로 했다. 국립의료원은 2023년 7월 보건복지부의 서울권역외상지원센터로도 지정되면서. 이번에 재계약을 하지 않기로 했다.

서울시 관계자는 “기존의 국립의료원은 서북쪽에 위치했지만 동남권에서 발생하는 환자를 담당했다”며 “동남권에 있는 병원이 지정되면 환자 이송 시간이 단축될 예정”이라고 말했다.

중증외상센터는 총상, 떨어짐 사고, 교통사고 등 중증외상을 입은 환자를 전문적으로 치료하는 곳이다. 지난 1월 넷플릭스 드라마 ‘중증외상센터’ 방영으로 화제가 됐다. 아덴만 여명작전에서 총상을 입은 석해균 선장과 귀순 북한 병사의 총상을 치료한 이국종 국군대전병원장도 아주대병원 권역외상센터장(외상외과 교수)이었다.

이번 공모에는 서울아산병원의 지원여부가 핵심이다. 서울아산병원은 일반·전공의를 제외한 전문의수가 총 1116명으로 전국 1위다. 이중 외과의 수도 129명으로 전국에서 가장 많다. 특히 서울아산병원은 2009년부터 중증외상환자에 대한 치료를 전문화하기 위해 2009년 외상전담 전문의를 주축으로 중증외상팀을 구성해 운영하고 있다. 중증외상환자 치료를 전담하는 이 팀은 일반외과, 흉부외과, 정형외과, 신경외과, 성형외과 등 의사 15명으로 구성됐다. 외상 전문의는 일반외과·흉부외과·정형외과·신경외과 전문의가 세부 전공으로 외상외과를 선택해 추가로 2년간 수련하고 세부 전문의 자격을 취득한 의사다.

서울시 관계자는 “지난 2월 서울아산병원에서 비공식적으로 중증외상센터 지정과 관련한 문의 전화가 왔다. 내부적으로 검토하고 있는 것으로 안다”고 말했다. 또 다른 서울시 관계자도 “서울아산병원은 외과의 수나, 실력이나 전국 1위라고 볼 수 있다”며 “서울아산병원이 이번 사업에 신청 할 될 경우 적극 지원할 것”이라고 했다.