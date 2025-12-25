[헤럴드경제=최은지 기자] 25일 오후 9시 서울 전역에 한파주의보 발효가 예정되면서 서울시가 상황관리체계를 가동했다.

서울시는 이날 오후 5시 김성보 행정2부시장 주재로 한파대응상황 점검 회의를 열고 취약계층 보호를 중심으로 상황관리체계를 가동했다고 밝혔다.

이에 시는 ▷24시간 한파 종합지원상황실 가동 ▷수도관 동파 경계 단계 발령 및 신속 복구를 위한 동파 대책 상황실 운영 ▷68개 의료기관이 참여하는 응급실 감시 체계 유지 ▷노숙인·쪽방 주민·독거 어르신 등 취약계층 보호 ▷비상 대응체계 유지 등을 추진한다.

시는 특히 노숙인과 거리 취약계층 보호를 위해 순찰과 상담을 강화하고 응급 잠자리와 방한용품 지원을 확대한다. 독거 어르신과 장애인 등 돌봄이 필요한 시민의 안부를 확인하고 응급 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 관련 기관과의 협조 체계를 유지한다.

김성보 서울시 행정2부시장은 “갑작스러운 한파로 인한 인명 피해가 발생하지 않도록 취약계층 보호에 만전을 기해달라”며 “각 부서와 자치구는 빈틈없이 상황을 관리하고, 수도관 동파 신고 등 시민 불편에도 신속하게 대응해 달라”고 당부했다.