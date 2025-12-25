권익위, 2025년 공공기관 종합청렴도 평가 발표 인천시, 올해 4등급… 작년 4등급·2023년 5등급 인천시의회, 2년 연속 5등급 ‘최하위’ 인천시교육청·인천국제공항공사·인천도시공사, 4등급이거나 하락세

[헤럴드경제(인천)=이홍석기자]인천광역시의 청렴도가 바닥권을 치닫고 있다.

인천시를 비롯해 인천시의회, 인천시교육청, 인천국제공항공사, 인천도시공사 등 주요 공공기관들의 청렴도가 전국에서 여전히 최하위권 수준을 벗어나지 못하고 있어 총체적 문제로 지적되고 있다.

25일 국민권익위원회가 발표한 2025년도 공공기관 종합청렴도 평가 결과에 따르면 인천시(본청)는 4등급, 인천시의회는 5등급(최하위)을 기록하며 인천 전반의 청렴 행정에 대한 구조적 한계를 다시 드러냈다.

특히 인천시는 최근 3년간 청렴도 평가에서 단 한 차례도 중상위권으로 도약하지 못한 채 ‘만년 하위’에 머물고 있다는 점에서 비판이 거세지고 있다.

최근 3년간 인천시의 종합청렴도는 2023년 5등급을 기록하며 광역자치단체 중 최하위 수준으로 평가됐다.

당시 내부 비위, 민원 처리 불신, 조직문화 문제가 복합적으로 작용했다는 분석이 나왔다.

2024년에는 4등급으로 한 단계 상승했지만, 여전히 광역시 평균에는 한참 못 미쳤다. 형식적인 청렴 시책은 늘었지만 체감도 개선으로는 이어지지 못했다. 올해 역시 4등급 수준에서 머물렀다.

인천시는 그동안 청렴도 하락 때마다 ▷청렴 종합계획 수립 ▷간부 공무원 청렴서약 ▷반부패 교육 강화 등을 내놨다.

그러나 권익위 평가에서 중요한 청렴체감도(민원인·직원 설문)와 부패 취약 분야 감점에서 실질적 개선이 나타나지 않았다.

전문가들은 “제도 중심의 대책보다 인사·예산·사업 결정 과정의 구조적 투명성 강화 없이는 등급 개선이 어렵다”고 말했다.

인천시는 매년 청렴도 개선을 약속하고 있지만, 시민들의 시선은 차갑다. 청렴도는 단순한 평가지표가 아니라 행정 신뢰의 바로미터이기 때문이다.

한 행정학 교수는 “3년 연속 하위권이라는 것은 특정 사건의 문제가 아니라 조직 문화와 의사결정 구조의 문제”라며 “이번에도 실질적 개혁이 없다면 내년 평가 역시 크게 달라지지 않을 것”이라고 진단했다.

인천시의회는 2년 연속 5등급을 받아 사실상 전국 최하위를 고착화했다.

3년 동안 수차례 청렴도 개선 대책을 발표했지만, 결과는 ‘제자리걸음’이다.

특히 인천시의회의 5등급 기록은 단순한 수치 이상의 의미를 갖는다.

시의회는 조례·예산·감시 기능을 수행하는 핵심 기관임에도 불구하고 외부 민원인과 내부 직원 모두에게서 가장 낮은 신뢰 평가를 받았다.

이는 ▷이해충돌 관리 미흡 ▷의정활동의 투명성 부족 ▷잦은 윤리 논란 등이 복합적으로 반영된 결과로 해석된다.

한 시민단체 관계자는 “행정을 감시해야 할 의회가 오히려 청렴도 최하위를 기록했다는 것은 지방자치의 근간이 흔들리고 있다는 경고”라고 지적했다.

이밖에 인천시교육청도 4등급으로 최하위권을 기록했고 인천국제공항공사와 인천도시공사 역시 4등급이거나 하락세를 보였다

또 인천시미추홀구의회가 2년 연속 5등급에서 벗어나지 못하는 등 상당수의 군·구의회가 등급 하락 또는 낮은 성적을 기록했다.