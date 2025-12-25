국회의원 당시 지역구였던 계양구 소재 작은 교회 목사들 “사회 어려운 곳 보듬는 대통령 되실 수 있다” 소외계층 돕는 계양구 노틀담 수녀원 방문해 인사

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 국회의원 시절 지역구였던 인천광역시 계양구에 위치한 해인교회 성탄 예배에 참석하고 수녀원을 찾았다고 대통령실이 25일 밝혔다.

김남준 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “이 대통령과 김혜경 여사는 성탄절을 맞아 오늘 오전 인천 해인교회에서 성탄 예배에 참석했다”고 전했다.

김 대변인은 “해인교회는 1986년 노동자들이 돈을 모아 설립한 민중교회로 출발했으며, 이 대통령이 국회의원이었을 때 지역구였던 계양구에 소재한 작은 교회”라며 “지금도 교인 중에는 노숙인, 가정폭력 피해자 등 소외계층이 많으며, 노숙인 쉼터 등 여러 지역사회 사업을 하며 우리 사회에서 소외된 분들에게 온기를 전달하고 있는 따뜻한 곳”이라고 설명했다.

이어 김 대변인은 “이에 이번 일정도 성탄의 본래 의미를 되새기고, 종교를 넘어 국민 모두에게 위로와 희망의 메시지를 전하는 동시에, 사회적 통합의 가치를 되짚기 위한 취지에서 마련다”고 했다.

이날 이 대통령은 먼저 해인교회에 도착해 이준모·김영선 목사 부부를 만나 “가장 낮은 곳에 예수님이 임하셨던 모습 그대로 교회다운 교회의 모습을 지니고 있는 이곳에서 성탄 인사를 나누게 되어 감사하다”고 말했다.

그러자 두 목사도 “낮고 초라한 곳에 오신 아기 예수님처럼 우리 사회의 어려운 곳을 보듬는 대통령이 되어주실 수 있을 것”이라고 덕담을 건넸다고 한다.

환담 후 대통령과 영부인은 목사님 부부, 그리고 약 130명의 해인교회 교인들과 함께 성탄 예배를 드렸다.

예배를 마친 뒤, 이 대통령 부부는 교인들과 함께 교회 식당에서 비빔밥으로 오찬을 했다. 김 대변인은 “이 대통령은 교인들과 함께 줄을 서서 자율배식을 받았으며, 교인들과 이야기를 나누고 사진을 찍으며 격려하기도 했다”고 분위기를 전했다.

오찬을 마친 이 대통령은 해인교회 주변에 있는 계양구 노틀담 수녀원을 방문해 수녀님들과 성탄 인사를 나눴다고 한다. 김 대변인은 “계양구 노틀담 수녀원은 설립 이래 장애인 복지관과 교육 시설 운영을 통해 소외계층의 재활과 자립을 돕고 있다”고 말했다.