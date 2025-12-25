서울·인천·경기·강원 등 4개 시도에 대설특보가 발효된 4일 서울 마포구 홍대 인근 제설작업이 완료되지 못한도로에서 경찰들이 언덕길 차를 밀고 있다.[연합]
[헤럴드경제=차민주 기자] 기상청은 25일 오후 3시를 기해 울릉도·독도에 대설주의보를 발효한다고 밝혔다.

대설주의보는 24시간 동안 눈이 5㎝ 이상 쌓일 것으로 예측될 때 내려진다. 눈길 운전이나 보행 안전에 유의해야 한다.

안동 등 8곳에는 한파주의보가 발효된 상태다.


