관방장관, 美 ‘2025 중국 군사력 보고서’ 관련 언급

[헤럴드경제=양대근 기자] 일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 25일 “중국이 투명성을 결여한 채 군사력을 빠르게 증강시키고 있다”며 의연하게 대응할 것이라고 밝혔다.

기하라 장관은 이날 정례 기자회견에서 미국 국방부(전쟁부)의 ‘2025 중국 군사력 보고서’에 실린 대만 관련 내용에 대해 질문받고 “개별 내용에 대한 발언은 삼가겠다”면서 이처럼 말했다.

그는 대만을 둘러싼 문제는 평화적으로 해결되기를 기대한다는 게 일본의 일관된 입장이라면서 “중국은 국방비를 지속적으로 높은 수준에서 늘려 충분한 투명성을 결여한 채 핵미사일 전력을 비롯한 군사력을 광범위하고 급속하게 증강시키고 있다”고 말했다.

또 “일본 정부는 주변 군사 동향에 대해 강한 관심을 갖고 주시하면서 냉정하고 의연하게 대응해갈 생각”이라고 덧붙였다.

앞서 미 국방부는 지난 23일(현지시간) 공개한 ‘2025 중국 군사력 보고서’에서 중국군의 목표는 2027년까지 대만을 상대로 “전략적인 결정적 승리”를 하고, 핵과 기타 전략 영역에서 미국을 “전략적으로 상쇄”하며, 역내 다른 국가를 상대로 “전략적 억제와 통제”를 달성할 수 있는 역량을 확보하는 것이라고 진단했다.

또 중국군이 대만을 강제로 병합하기 위해 상륙전, 화력전, 해상 봉쇄 등 다수 군사 옵션을 계속해서 개량하고 있으며 2024년에 이런 옵션의 필수 요소를 시험하는 훈련을 했다고 밝혔다.