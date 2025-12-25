국토부, 제1차 도심융합특구 종합발전계획 고시

[헤럴드경제=차민주 기자] 국토교통부는 지역 균형발전을 위해 지방 대도시에 일자리·주거·문화가 어우러진 ‘직주락’ 거점 조성 계획을 구체화했다고 밝혔다.

이 같은 내용은 25일 국토부가 수립·고시한 ‘제1차 도심융합특구 종합발전계획’에 담겼다. 도심융합특구는 지역 균형성장 국정과제의 일환으로 내년부터 2035년까지 지방 대도시에 조성할 특구다.

국토부는 해당 특구를 산업·주거·문화가 어우러진 직주락(職住樂) 환경과 더불어 고품질 교육·의료서비스 접근성이 확보된 우수한 정주·일자리 거점으로 만들 계획이다. 이를 위해 보행권역 내에서 업무와 주거, 여가활동이 가능한 공간을 구축하고 특화학교와 병원, 수영장, 도서관 등 생활 인프라를 설치한다.

이와 함께 창업 및 성장 단계 기업을 지원하고자 공동 연구시설과 기업 지원기관을 집적하고, 광역철도망을 활용해 특구 접근성을 높일 계획이다.

기존 5개 광역시 도심융합특구는 각각 조성목표, 추진전략, 단계별 실행계획을 제시하고, 혁신 잠재력이 높은 비수도권의 인구 50만 이상 대도시 등으로 특구를 추가 지정하기 위한 기준도 마련했다.

중앙정부는 도심융합특구가 실질적 성과를 창출하도록 기회발전특구, 연구개발특구, 글로벌혁신특구 등 다양한 특구를 중첩 지정해 세제·규제혜택 등을 강화하고 범부처 기업 지원 프로그램을 집중한다. 핵심 사업에 대해서는 신속한 예비타당성조사와 용적률·건폐율 완화 등을 추진한다.

지방정부는 세제·부담금 감면, 공유지 장기임대 등을 통해 민간 참여를 촉진한다.

신광호 국토부 국토정책관은 “도심융합특구는 지방 대도시 도심에 산업·주거·문화 등 기능이 어우러진 복합 혁신공간을 조성하고 정부의 기업지원 프로그램을 집중해 기업 투자와 청년 일자리 창출을 견인하는 사업”이라며 “종합계획 수립을 계기로 지방 대도시 도심융합특구 조성을 본격화해 나가겠다”고 말했다.