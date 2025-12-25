[헤럴드경제=양대근 기자] 여야는 25일 성탄절을 맞아 한목소리로 민생을 위한 정치권의 공존과 화합을 강조했다.

더불어민주당 문대림 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “예수의 탄생은 차별과 배제를 넘어 모두가 존엄한 존재임을 일깨운 역사적 순간”이라며 “정치의 역할 또한 다르지 않다. 더욱 깊어진 갈등과 분열을 잠시 잊고 상처 난 공동체를 회복하는 데서 그 책임이 시작된다”고 말했다.

이어 “증오가 아닌 연대의 언어로, 대립이 아닌 공존의 해법으로 민생을 지켜내는 정치가 그 어느 때보다 절실하다”며 “민생의 무게 앞에서 국민이 홀로 버티지 않도록 해야 한다. 노동하는 사람이 존중받고, 아이의 미래가 불안하지 않으며, 어르신의 오늘이 외롭지 않은 나라가 돼야 한다”고 강조했다.

국민의힘 최보윤 수석대변인은 이날 논평을 통해 “사랑과 희망으로 가득해야 할 성탄절이지만 마주한 현실은 결코 녹록지 않다”며 “고환율, 고금리, 고물가로 민생의 어려움이 지속되고, 사회 곳곳에서는 갈등과 반목의 그림자도 여전히 남아 있다”고 말했다.

최 수석대변인은 “국민의힘은 성탄의 사랑과 평화, 화합의 정신을 깊이 새기겠다”며 “경제 회복과 민생 안정을 위해 묵묵히 책임을 다하며 춥고 고된 겨울을 견디고 계신 소외된 이웃들과 약자 곁에 더 가까이 다가가겠다”고 덧붙였다.