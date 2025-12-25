“오늘만큼은 조금 더 행복하시길” “내일을 살아갈 귀한 성탄이길 기도”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 25일 성탄절을 맞아 “국민 여러분 모두의 일상에 따뜻한 온기와 희망이 닿을 수 있도록 더욱 최선을 다하겠다”고 약속했다.

이 대통령은 이날 오전 페이스북 메시지를 통해 “가장 낮고 어두운 곳에서 태어나, 고통받고 아픈 이들과 평생을 함께하신 예수 그리스도를 떠올린다”며 “그분의 삶이야말로 우리가 기억해야 할 진정한 성탄의 의미가 아닐까 생각한다”고 적었다.

이어 “다가오는 새해, 국민 여러분 모두의 일상에 따뜻한 온기와 희망이 닿을 수 있도록 더욱 최선을 다하겠다”고 강조했다.

이 대통령은 거듭 “매년 돌아오는 날이지만 오늘만큼은 조금 더 행복하시길, 사랑하는 이들과 눈을 마주하고 웃으며 즐거운 시간을 보내시길 바란다”며 성탄 인사를 전했다.

그러면서 이 대통령은 “누군가에게는 위로가 되고, 누군가에게는 쉼이 되며, 또 누군가에게는 내일을 살아갈 용기가 되는 귀한 성탄이길 두 손 모아 기도한다”고 했다.