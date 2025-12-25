- 건설硏-물재생공단, 친환경 기술 실증 업무협약 체결

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국건설기술연구원과 서울물재생시설공단은 24일 ‘하수 침전물 기반 광촉매 생산 및 실증을 위한 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 건설연이 보유한 ‘슬러지 처리 및 미세먼지 저감 광촉매 기술’을 물재생공단의 협조를 통해 실제 설비·시설 등에 적용하고, 생산된 광촉매의 사업화 가능성을 확보해 자원순환형 기술 모델을 구축하기 위해 추진됐다.

양 기관은 ▷하수 슬러지 유래 광촉매 시범 생산을 위한 플랜트 구축 및 운용 ▷협력 성과에 대한 기술 검증 및 신기술 개발을 위한 상호 지원 ▷효과적인 시범사업 진행을 위한 데이터 교류, 시범사업 운영, 해당 기술 관련 교육 및 대외홍보 협력 등 전주기적 협력을 단계적으로 추진할 계획이다.

특히 안정적인 하수슬러지 수급 및 연구시설 구축·운영을 구현하고, 건설연 기술을 적용하여 생산한 광촉매를 다시 서울시 관내 유관 시설에 제공하는 과정까지 양 기관 간의 유기적인 협력이 기대된다.

이번 사업은 서울 시민이 배출한 하수 폐기물을 활용해 미세먼지 저감을 위한 건설용 광촉매를 생산하고, 이를 통해 서울시 대기질 개선에 기여하는 기술을 건설연이 개발·적용하는 첫 단계로서, 공공 기술의 실증과 사업화로 이어지는 의미 있는 출발점이 될 전망이다.

박선규 한국건설기술연구원장은 “이번 협약은 연구성과를 현장으로 연결해 실질적인 사회·환경적 가치를 창출하는 계기”라며 “자원순환과 환경개선이라는 국가 정책과 연계된 기술확산 모델을 지속적으로 만들어 나가겠다”고 밝혔다.