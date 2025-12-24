[헤럴드경제=김유진 기자] 인공지능을 활용한 딥페이크 기술로 교사와 학생을 대상으로 한 성착취물을 제작한 고등학생이 경찰에 적발됐다.

인천 연수경찰서는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 허위 영상물 편집 혐의로 고등학교 2학년 A군을 불구속 입건했다고 24일 밝혔다.

경찰에 따르면 A군은 중학생이던 2022년부터 올해까지 AI 기반 이미지 합성 기술을 이용해 교사 2명과 학생 등 총 10명의 얼굴을 나체 사진에 합성하는 방식으로 성착취물을 제작한 혐의를 받고 있다.

수사 과정에서 경찰은 A군의 휴대전화에 대한 디지털 포렌식을 진행했으며, 그 결과 100장 이상의 성착취물이 저장돼 있던 사실을 확인한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “피해자 10명 가운데 일부는 이미 조사를 마쳤으며, 나머지 피해자에 대해서도 추가 조사를 진행할 예정”이라며 “SNS 등 온라인 공간을 통해 해당 영상물이 유포된 정황이 확인될 경우 허위 영상물 반포 혐의도 함께 적용할 방침”이라고 말했다.