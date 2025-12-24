33.8원 내린 1,449.8원…한 달 반 전 수준으로 물러나 외환당국, 강도 높은 구두개입·수급 대책 등으로 집중 대응

[헤럴드경제=김유진 기자] 외환당국의 전방위적 고강도 대응에 1500원을 향해 가던 원/달러 환율의 상승세에 급제동이 걸렸다.

24일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전날보다 33.8원 떨어진 1449.8원으로 집계됐다. 이는 11월 6일(1447.7원) 이후 약 한 달 반 만에 가장 낮은 수준이다.

환율은 1.3원 오른 1484.9원에 출발하며 지난 4월 기록한 연고점(주간거래 종가 1484.1원, 장중 고가 1487.6원)을 위협했다. 그러나 개장 직후 외환당국이 강도 높은 구두개입 발언을 내놓자 20원 가까이 수직 하락했다. 이후로도 계속 낙폭을 키워 주간 거래 마감 무렵에는 1449.3원까지 떨어졌다.

이날 하락 폭은 2022년 11월 11일(59.1원) 이후 3년 1개월 만에 가장 크다. 당시에는 미국 소비자 물가 상승세 둔화로 금리 인상 속도 조절 기대감이 확산하면서 국내외 주가가 급등하고 환율이 크게 하락했다.

윤석열 전 대통령 탄핵 심판 선고일(4월 4일·32.9원) 때보다도 더 많이 떨어졌다.

외환당국은 최근 다양한 환율 대책을 내놨으며 특히 이날은 집중적으로 쏟아냈다. 김용범 대통령실 정책실장은 이날 오전 개장 전 언론에 “이제는 말이 아닌 행동으로 대응할 것”이라며 “오늘부터 좀 달라질 것”이라고 ‘변곡점’을 예고했다.

김 정책실장은 현재 외환시장 상황을 바닥이 얕거나 폭이 좁아 물살이 세게 흐르는 곳을 뜻하는 여울목에 빗대며 “안전하게 넘길 수 있는 대책이 있다”고 강조했다. 이어 기획재정부와 한국은행은 이날 서울 외환시장 개장과 동시에 “원화의 과도한 약세는 바람직하지 않다”는 내용의 구두개입 메시지를 내놨다.

외환당국은 “정부의 강력한 의지와 종합적인 정책 실행 능력을 곧 확인하게 될 것”이라며 이례적으로 높은 수위의 경고를 던졌다.

한편 최근 환율 상승의 주요 요인으로 꼽히는 ‘서학개미’를 한국 주식시장으로 유도하기 위한 조치도 나왔다. 기획재정부는 해외 주식을 팔고 국내 주식에 1년간 투자하면 해외 주식 양도소득세(20%)를 1년간 비과세하는 방안을 발표했다. 오전에는 국민연금공단 기금운용본부가 전략적 환 헤지를 개시했다는 외신 보도도 나왔다.

외국인 투자자들은 유가증권시장에서 약 5200억원을 순매수했다. 코스피는 전장보다 8.70포인트(0.21%) 내린 4108.62에 마감했다.

달러화 약세도 원/달러 환율 하락에 영향을 미쳤다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러 인덱스는 0.14% 내린 97.812를 기록했다. 원화와 연동되는 경향이 있는 엔화도 강세를 보였다. 엔/달러 환율은 0.54엔 내린 155.72엔이다. 오후 3시 30분 기준 원/엔 재정환율은 17.93원 내린 100엔당 930.88원이다.