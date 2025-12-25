RIA 계좌 개설해 해외주식 이전 먼저 국내주식형 펀드도 포함…1년 이상 보유 지난 23일까지 보유한 해외주식만 인정

[헤럴드경제=신주희 기자] 정부가 해외주식을 팔아 국내 주식 투자로 전환하는 개인에게 양도소득세를 감면·비과세하는 제도를 도입하면서 개인투자자들의 관심이 쏠리고 있다. 해외주식을 매도해 국내 주식이나 주식형 펀드에 투자하면 세제 혜택을 받을 수 있다는 설명이지만 실제 적용 요건과 절차를 꼼꼼히 살펴봐야 한다.

24일 투자업계에 따르면 기획재정부는 해외투자자의 ‘국내투자·외환안정 세제지원 방안’을 발표했다. 해외주식 투자자는 우선 증권사로부터 신설될 ‘국내시장 복귀계좌(RIA·Reshoring Investment Account)’를 활용해야 한다. 해외 주식투자가 고환율 주범으로 지목되면서 ‘투자 리쇼어링(본국 회귀)’을 장려하기 위한 취지다.

연말 해외주식 양도소득세로 고민하고 있는 투자자들을 위해 주요 내용을 질의응답 형식으로 정리했다.

“주식형 펀드도 가능한가요”…투자자 일문일답

Q. 종합계좌에서 해외주식을 팔고 국내주식으로 갈아타면 되나.

A. 아니다. 반드시 증권사에서 ‘국내시장 복귀계좌(RIA)’를 별도로 개설해야 한다. 기존에 보유하던 해외주식을 이 계좌로 이전한 뒤 해당 계좌 안에서 매도하고 환전해야 한다. 기존 종합계좌에서 매도·환전하면 혜택 대상이 아니다. RIA 계좌는 현재 증권사 등에서 준비 중으로, 구체적 형태나 계좌 개설 방식 등은 추후 살펴봐야 한다.

Q2. 국내 상장된 해외주식형 ETF를 사도 혜택 받을 수 있나.

A. 받을 수 없다. 이번 제도는 해외주식을 매각한 자금을 국내 투자로 전환하는 것이 목적이다. 따라서 국내 상장 S&P500 ETF 등 해외주식형 상품은 대상이 아니다. 이 계좌에서 국내 상장주식이나 국내 주식형 펀드에 1년 이상 투자해야 한다. 국내 주식을 1년 이상 보유하지 않으면 감면받은 세금은 추징된다. 단 RIA 계좌 내에서 국내 종목을 사고파는 것은 가능하다.

Q3. 세제 혜택 대상 해외 주식에 제한이 있나.

A. 혜택 대상은 지난 23일까지 보유한 해외주식에 한정된다. 이후 매수한 해외주식을 매도해 혜택을 받는 것은 불가능하다. 해외주식을 RIA 계좌로 이체해 매도하고 환전한 자금으로 국내 주식을 매수하는 절차를 내년 12월 31일까지 완료해야 세제 혜택을 누릴 수 있다. 다만 구체적인 기한은 입법 과정에서 조정될 수 있다.

Q4. 해외주식 매수 시점은 어떻게 확인하나.

A. 투자자가 기존 해외주식을 RIA 계좌로 이전하면 이체 시점과 종목, 수량, 취득일 등의 정보가 전산에 남는다. 이후 해당 계좌 안에서 매각과 환전을 거친 자금이 국내 주식이나 국내 주식형 펀드 매수로 이어질 경우에만 ‘국내 복귀’ 요건을 충족한 것으로 인정된다.

Q5. 세제 혜택은 언제 적용되나. 비과세 혜택을 100% 받을 수 있는 건가.

A. 예를 들어 2026년 1월 해외주식을 매각하면 해당 양도소득세는 2027년 5월에 신고·납부 대상이 된다. 이때 감면 혜택이 적용된다. 비과세 혜택의 세부적인 수치는 추가 검토를 거쳐 확정할 예정이다. 국내증시 복귀 시점에 따라 세액감면 혜택은 차등적으로 부과된다. 예컨대 내년 1분기 복귀분에는 100%, 2분기에는 80%, 3분기에는 50%를 각각 감면하는 방식이다.

연초까지 계좌 만들어야…증권사 ‘비상’

증권사들은 연말을 앞두고 유관부서 긴급회의에 들어갔다. 당장 내년 1분기부터 RIA 계좌를 개설하고 관련 전산 시스템을 가동해야 하기 때문이다.

한 증권사 관계자는 “정부가 주요 정책 과제로 추진하는 만큼 시급하게 계좌를 준비할 수밖에 없다”고 설명했다.

이어 “해외주식 양도소득세는 원래 투자자가 직접 신고하는 구조여서 증권사가 자동으로 감면까지 처리해야 하는 것은 아니다”며 “그렇기 때문에 구조 자체는 비교적 단순하게 만들 수 있다”고 덧붙였다. 다만 “RIA 계좌를 포함한 양도소득세 계산·신고 대행 서비스를 다시 구축해야 하는 점은 부담”이라고 설명했다.

한 투자업계 관계자는 “문제는 중소형사를 포함해 해외주식을 중개하는 증권사 전체가 대응해야 한다는 점”이라며 “대형사는 금방 (시스템을)구축하겠지만 중소형사는 시한이 걸릴 것”이라고 덧붙였다.