[헤럴드경제=김유진 기자] 정부의 외환 수급대책 발표 이후 원/달러 환율이 즉각 하락했지만, 증권가는 이번 조치를 원화 약세 흐름을 근본적으로 뒤집는 전환점이라기보다는 과열된 심리를 진정시키는 단기 대응으로 해석하고 있다.

기획재정부와 한국은행은 24일 장 초반 “원화의 과도한 약세는 바람직하지 않다”는 구두 개입과 함께 외환시장 구조적 수급 불균형 해소를 목표로 한 외환 안정 대책을 발표했다. 개인투자자가 해외주식을 매각해 원화로 환전한 뒤 국내 주식에 장기 투자할 경우 세제 혜택을 부여하고, 개인투자자용 선물환 도입을 통해 환 헤지를 유도하는 한편, 기업의 해외 자회사 배당금 국내 유입을 확대하는 것이 골자다. 정책 발표 이후 원/달러 환율은 24일 장중 전일 대비 30원까지 하락했다.

이번 정책의 직접적인 효과는 실제 외환 수급 개선보다는 원화 약세에 쏠렸던 시장 심리를 완화하는 데 있다는 평가가 우세하다. 최지욱 한국투자증권 연구원은 “이번 대책은 원화 약세 쪽으로 과도하게 기울어 있던 투자 심리를 진정시키는 데는 분명 도움이 될 것”이라면서도 “단기적으로 추가적인 큰 폭의 환율 하락을 기대하기는 어렵다”고 말했다. 그는 “최근 환율 상승은 개인투자자 해외주식 수요보다는 금융기관과 기업 중심의 달러 수요가 더 크게 작용한 결과”라며 “개인 대상 세제 혜택이 외환 수급 구조 자체를 바꾸기에는 한계가 있다”고 분석했다.

다만 정책 당국이 세수 부담을 감수하면서까지 세제 카드를 꺼냈다는 점은 원화 약세 기대를 흔드는 강한 신호로 작용할 수 있다는 시각도 나온다. 박상현 iM증권 연구원은 “정부와 한국은행이 외환시장 안정을 위해 세제 카드를 전격적으로 꺼냈다는 점 자체가 시장에 분명한 메시지를 준다”며 “그동안 일방적으로 형성됐던 원화 약세 기대를 약화시키는 계기가 될 수 있다”고 평가했다. 그는 “세제 혜택을 활용하려는 개인투자자의 해외주식 차익 실현이 나타날 경우 원화 환전 수요가 늘어나면서 단기적으로 달러 공급이 증가할 수 있다”며 “기업들의 해외 자회사 배당금 역송금 흐름이 더해질 경우 실제 외환 수급 개선으로 이어질 여지도 있다”고 덧붙였다.

환율 안정 조치는 주식시장에서는 변동성 완화와 외국인 수급 개선 기대로 먼저 반영되는 모습이다. 이재원 신한투자증권 연구원은 “환율 안정 패키지 발표 이후 원/달러 환율이 급락했고, 외국인 순매도 규모도 눈에 띄게 줄어들었다”며 “환율 변동성 완화와 함께 해외 자금의 국내 이동 가능성이 일부 반영된 결과”라고 설명했다. 다만 그는 “이번 정책이 환율의 장기 추세 자체를 바꿀 수 있을지는 아직 판단하기 이르다”며 “정책 효과가 일회성에 그치지 않으려면 추가적인 정책 대응이나 실질적인 외환시장 개입 여부를 확인할 필요가 있다”고 말했다.

증권가가 공통적으로 제시하는 단기 분기점은 원/달러 1450원선이다. 이 수준을 연말 종가 기준으로 하회할 경우 최근 이어져 온 ‘저점이 높아지는’ 원화 약세 흐름이 꺾일 수 있는 1차 조건이 충족될 수 있다는 판단이다. 반대로 1450원을 지키지 못할 경우 이번 환율 하락은 정책 발표에 따른 기술적 조정에 그칠 가능성이 높다는 분석이 나온다.

결국 이번 외환 수급대책은 급한 불은 끄는 데는 성공했지만, 추세 전환 여부는 아직 확인이 필요한 단계라는 평가로 정리된다. 증권가는 향후 정부의 추가 대응과 글로벌 달러 흐름, 연말 수급 요인이 맞물리며 환율이 완만한 안정 국면으로 진입할 수 있을지를 주시하고 있다.