강훈식 “주미대사 환담 당시 각별한 안부 전해와” “지난 10월 방한 당시 매우 귀한 선물 받아 전달” 네타냐후 이스라엘 총리·아소 다로 전 일본 총리 등 받아

[헤럴드경제=문혜현 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이재명 대통령에게 마지막으로 남은 ‘백악관 황금 열쇠’를 선물했다고 대통령실이 24일 밝혔다.

강훈식 대통령 비서실장은 “12월 16일 트럼프 미국 대통령과 우리 주미대사의 환담 당시, 트럼프 대통령이 이재명 대통령께 각별한 안부를 전했다”며 이같이 전했다.

강 실장은 “이 대통령을 많이 좋아한다며(I really like him), 양 정상 간 최고의 협력 관계가 형성되었음을 언급하기도 했다”면서 “특히 지난 10월 방한 당시 매우 귀한 선물을 받아 이에 특별한 선물을 전달하고자 한다며, 5개 제작된 백악관 황금 열쇠 중 마지막 남은 1개를 우리 대통령에게 보내왔다”고 했다.

앞서 이 대통령은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 방한한 트럼프 대통령에게 무궁화대훈장과 함께 천마총 신라 금관 모형을 선물한 바 있다. 이에 트럼프 대통령이 강경화 주미대사를 통해 답례 선물을 전해온 것이다.

강 실장은 “백악관 황금 열쇠는 트럼프 대통령이 특별한 손님에게 주기 위해 직접 디자인한 것으로, 대통령 문장과 함께 백악관 열쇠(KEY TO THE WHITE HOUSE)라는 문구가 각인되어 있다”면서 “현재까지 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리, 아소 다로 전 일본 총리, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO), 그리고 크리스티아누 호날두 축구선수가 황금열쇠를 받은 것으로 알려져 있다”고 소개하기도 했다.

강 실장은 또한 “트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너는 본인의 회고록에서 트럼프 대통령이 네타냐후 총리에게 첫 번째 열쇠를 주면서 ‘내가 퇴임한 이후에도 열쇠를 백악관 정문에서 보여주면 안으로 들여보내 줄 것’이라고 말했다는 일화를 소개한 적도 있다”고 덧붙였다.

그러면서 강 실장은 “특별한 의미를 가진 이번 황금열쇠 선물이 굳건한 한미관계의 상징이 되기를 바란다”면서 “앞으로도 굳건한 한미동맹의 미래를 만들어 나가겠다”고 했다.