금융당국, ‘신한카드 정보유출’ 긴급 회의 개최 전 카드업권 대상 유사 사례 여부 점검키로

[헤럴드경제=유혜림 기자] 금융당국이 24일 정보유출 사고를 신한카드를 대상으로 즉시 현장검사에 착수하겠다고 밝혔다. 또 카드 모집 과정에서 유사한 정보유출 사례가 있는지 확인하기 위해 전 카드업권을 대상으로 즉각 점검에 착수하기로 했다.

금융위원회는 이날 서울 광화문 정부서울청사에서 긴급 대책회의를 개최해 유출 경위와 규모를 점검하고 개인신용정보 유출 가능성과 피해 확산 방지 대책 등을 논의했다. 이번 사고는 신한카드 내부 직원이 신규 카드 모집 과정에서 가맹점 대표의 개인정보를 외부로 유출하면서 발생했다.

이에 금융감독원은 개인신용정보 유출 가능성, 정보보호 관련 내부통제 시스템 등을 면밀히 조사하기 위해 신한카드에 즉시 현장검사를 착수할 방침이다. 개인신용정보 유출이 추가로 확인될 경우, 신용정보법 등 관련 법령에 따라 엄정한 조치를 취하겠다는 입장이다.

신한카드 자체 점검 결과, 유출은 2022년 3월부터 올해 5월까지 약 3년간 이뤄졌으며, 유출 규모는 약 19만2000건에 달하는 것으로 파악됐다. 유출된 정보에는 사업자번호, 상호, 가맹점 주소와 전화번호, 휴대전화번호, 성명, 생년월일 등이 포함됐다. 현재까지 계좌와 같은 신용정보는 유출되지 않았다는 입장이다.

아울러 금감원은 카드 모집 과정에서 유사한 정보유출 사례가 있는지 전 카드업권에 대한 긴급 점검에 나서기로 했다. 점검 결과에 따라 필요하면 검사로 전환할 계획이다. 또 금융당국은 카드업권 전반에 임직원 대상 정보보호 교육과 내부통제 강화를 포함한 자체 점검을 철저히 이행할 것을 강조했다.

이와 함께, 금융당국은 개인정보 유출 사안을 조사 중인 개인정보보호위원회와도 긴밀하게 협의 중이라고 밝혔다. 또 보이스피싱·파밍 등 2차 피해를 막기 위한 실효성 있는 보호조치를 신한카드에 요구했다. 대고객 통지 강화, 피해 예방 안내, 정보유출 대응 전담체계 가동, 피해 발생 여부 모니터링 및 필요 시 신속한 보상조치 등이 포함된다.

한편, 금융당국은 이번 사안을 계기로 카드업권에 국한하지 않고 전 금융권의 내부 정보보호 시스템 전반을 점검할 방침이다. 내부통제 미비점이 드러날 경우 책임을 엄중히 묻겠다고 예고했다.