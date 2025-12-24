‘부울경초광역경제동맹추진본부’ 등 신설 1월 13일까지 입법예고·2월 중시행 예정

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 24일 민선 8기 시정 목표인 ‘시민행복도시’ 완성을 위해 행정기구와 정원을 조정하는 2026년 상반기 조직개편을 추진한다고 밝혔다.

시는 이를 위해 이날부터 다음달 13일까지 ‘행정기구 설치 및 정원 조례 개정안’을 입법예고한다. 이후 시의회 등과 협의를 거쳐 내년 1월 15일 개정안을 시의회에 제출하고 제333회 시의회 심의·의결을 거쳐 2월 중 조직개편을 시행할 계획이다.

이번 조직개편안은 대대적인 변화보다는 그간 운영 과정에서 나타난 비효율적 요소를 정비하고 시민행복도시 구현을 위한 안정성과 행정 효율성 강화에 중점을 뒀다.

주요 내용으로는 ▷부울경초광역경제동맹추진단의 3급 본부로의 확대 개편 ▷미래형 도시공간 조성을 위한 미래공간전략국 신설 ▷시 재정 총괄 기능 강화를 위한 재정관 신설 등이 담겼다.

부울경초광역경제동맹추진단은 현재 ‘4급 과’ 단위에서 ‘3급 본부’로 격상하고 본부 내에 2개 전담 부서를 신설해 초광역 협력사업의 기획·추진력을 강화한다. 이를 통해 정부의 ‘5극 3특 균형성장 전략’에 선제적으로 대응하는 추진체계를 구축한다.

미래공간전략국은 15분도시기획과를 이관해 도시공간 혁신 관련 업무와 사업을 통합하고, 산하에 도시공간전략과와 도시공간혁신과를 설치한다. 시는 이를 통해 15분도시 조성 확산과 부산형 도시공간 재편을 체계적으로 추진해 지속가능한 도시 구현에 나선다는 계획이다.

재정관은 기획조정실 산하에 신설돼 예산, 지방세, 회계 등 시 재정 전반을 총괄한다. 한정된 재원 내 균형 있는 예산 편성과 배분 기능을 강화하고, 재정 건전성 확보를 전담하는 컨트롤타워 역할을 맡는다. 아울러 국비 확보와 정부 공조 대응을 위한 전문성도 높일 방침이다.

박형준 부산시장은 “그간의 시정 성과를 바탕으로 부산이 더 큰 도약을 할 수 있도록 행정체계를 보강하려는 것”이라며 “시민에게 힘이 되는 시민행복도시 완성을 위해 도시의 품격과 시민 삶의 질을 높이는 데 역량을 더욱 집중해 나가겠다”고 말했다.