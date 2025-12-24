다이몬 료타·엄정순 참여…뱅앤올룹슨 협업

[헤럴드경제=권제인 기자] 로터스자동차코리아는 플래그십 전시장에서 아트 컬래버레이션 행사를 성료했다고 24일 밝혔다.

로터스자동차코리아는는 지난 21일 서울 강남구 도산대로에 있는 로터스 플래그십 전시장에서 아트 컬래버레이션 행사를 개최했다. 이번 행사는 런던과 서울을 기반으로 활동하는 크리에이티브 디렉팅 팀 나즈페라투와 오브아르테가 함께 연출하고 로터스자동차코리아와 뱅앤올룹슨, 데킬라 1800, 송정미술문화재단 등이 주최했다.

행사 당일 현장에는 패션, 디자인, 자동차, 라이프스타일 분야의 인플루언서와 업계 관계자 등 약 200명이 방문해 높은 관심을 보였다.

이번 행사는 로터스 전시장이 지닌 공간적 개성을 기반으로 일본 동시대 미술과 모던 라이프스타일을 결합한 문화 예술 프로젝트로 기획됐다. 단순한 브랜드 전시를 넘어 자동차·미술·오디오가 유기적으로 어우러지는 몰입형 경험을 제공하며, 로터스의 브랜드 철학을 새로운 방식으로 풀어냈다는 평가를 받았다.

행사의 핵심 콘텐츠로는 일본 커스텀 아티스트 다이몬 료타의 라이브 페인팅 퍼포먼스가 진행됐다. 다이몬은 자동차를 하나의 캔버스로 삼아 스트리트 컬처와 일본 특유의 조형 언어를 결합한 작업을 현장에서 직접 선보였다.

국내 작가로는 한국 동시대 미술을 대표하는 조각가 엄정순이 참여했다. 광주비엔날레 등 국내외 주요 전시에 참여해 온 그는 이번 행사에서 설치 조형 작품을 통해 공간과 오브제, 인간의 관계를 탐구하는 작업을 선보이며 전시의 예술적 깊이를 더했다.

이와 함께 전시장 전반에는 뱅앤올룹슨의 하이엔드 오디오 시스템이 적용됐다.

현장을 찾은 관람객들은 “자동차 전시장의 개념을 새롭게 경험했다”, “브랜드와 예술이 자연스럽게 연결된 인상적인 행사였다”고 소감을 발했다.

로터스자동차코리아 관계자는 “이번 아트 컬래버레이션은 로터스가 지향하는 퍼포먼스와 디자인 감성을 라이프스타일 전반으로 확장하기 위한 시도였다”며 “앞으로도 예술과 문화, 공간 경험을 결합한 브랜드 활동을 통해 고객과의 접점을 지속적으로 넓혀갈 계획”이라고 말했다.