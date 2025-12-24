1481가구 중 74~84㎡ 474가구 일반분양 29일 특별공급, 30~31일 1·2순위 청약접수 단지 내 조경면적 37%, 초∙중∙고 인접 통학환경

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 부산 동래구 안락동 일대에 조성하는 ‘동래 푸르지오 에듀포레’의 견본주택을 공개하고 본격적인 분양 일정에 돌입했다고 24일 밝혔다.

동래구 안락동 1230번지 일원에 들어서는 해당 단지는 안락1구역 주택재건축정비사업의 일환으로 공급된다. 지하 3층에서 지상 최고 38층, 총 1481가구의 대단지로 구성된다. 이 중 74~84㎡(이하 전용면적) 474가구가 일반분양된다.

29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위, 31일 2순위 청약 접수가 이뤄진다. 당첨자는 내년 1월 7일 발표되며, 정당계약 체결은 19~21일이다. 부산, 울산, 경남 거주 만 19세 이상이라면 세대주 여부나 주택 소유 여부와 관계없이 청약통장 가입 기간 및 예치금 조건 충족시 1순위 청약이 가능하다. 재당첨 제한 규정도 적용받지 않는다.

단지 외관은 최신 트렌드를 반영한 디자인과 웅장한 문주를 적용해 랜드마크로서 상징성을 높였다. 일부 동에는 경관조명이 설치된 옥상 구조물과 측벽 디자인을 적용해 야간 스카이라인을 선보일 예정이다.

전체 대지의 약 37%를 할애해 공원형 단지로 조성한 특화 조경설계도 눈에 띈다. 입주민을 위한 커뮤니티 시설로는 피트니스, 골프클럽 등 운동·휴식시설 외에도 그리너리 스튜디오, 독서실, 키즈카페 등도 갖췄다.

서측으로는 사직 학원가와 야구장, 동측으로는 백화점, 영화의전당 등 대형 상업·문화시설이 위치해 있다. 인근에 혜화초, 충렬초·중·고, 혜화여중·여고 등이 밀집해있다. 동래봉생병원, 대동병원 등 의료시설도 가깝다. 교통망으로는 원동IC와 동해선을 통해 시내외 이동이 수월하다. 일부 가구에서는 수영강 조망 프리미엄도 기대된다.

대우건설 관계자는 “동래 푸르지오 에듀포레는 일대에서 오랜만에 선보이는 신축 푸르지오 브랜드 대단지”라며 “교육환경 등 정주여건도 우수해 3040세대 실수요자 등을 중심으로 관심이 높을 것”이라고 말했다. 견본주택은 부산광역시 해운대구 일대에 위치해있다. 입주 예정일은 2030년 3월이다.