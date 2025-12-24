내년부터 지멘스와 플랫폼 상세 개발 시작 2028년부터 국내 사업장에 순차 적용 계획

[헤럴드경제=한영대 기자] HD한국조선해양은 글로벌 디지털 솔루션 기업 지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어(이하 지멘스)를 ‘선박 설계-생산 일관화 통합 플랫폼’ 구축의 우선협상대상자로 선정했다고 24일 밝혔다.

HD한국조선해양은 내년부터 지멘스와 함께 플랫폼 상세 개발을 시작한다. 이후 2028년 HD현대중공업, HD현대삼호 등 국내 사업장에 순차 적용하고 향후에는 해외 사업장까지 확대할 계획이다.

현재 선박 설계와 생산에는 ▷선박의 3D 모델을 설계하는 CAD ▷선박의 전체 생애주기를 관리하는 PLM ▷디지털 기술을 활용해 제조 과정을 계획 및 분석하는 DM 등 다양한 시스템이 사용되고 있다.

통합 플랫폼은 기존에 분리돼 운영되던 시스템들을 하나로 합쳐, 설계 변경이 생산 현장에 즉시 반영되도록 하는 것이 핵심이다. 기존에는 설계 변경 시 생산 시스템에 별도 입력하는 과정이 필요했다. 하지만 통합 플랫폼이 구축되면 설계와 생산을 하나의 데이터로 실시간 연결해 공정 간 데이터 단절로 인한 오류를 크게 줄일 수 있다. 블록 조립, 용접 정보, 배관·전장 데이터까지 3D 모델로 통합 관리가 가능해 설계 정확도 향상에도 이바지할 것으로 전망된다.

HD한국조선해양은 선박과 조선소 현장을 3D 기반으로 정밀하게 구현한 디지털 환경을 토대로 산업용 메타버스 구축에도 나선다. 이를 활용한 가상 학습 환경에서 합성 데이터 기반의 기술을 적용, 비정형성이 높은 생산 환경에서도 활용이 가능한 피지컬 AI 기술을 구현하겠다는 계획이다.

HD한국조선해양 관계자는 “설계와 생산을 하나로 연결하는 통합 플랫폼은 미래형 스마트 조선소 구현을 위한 핵심 기반”이라며 “디지털 제조환경 구축을 통해 조선 현장의 업무 방식을 근본적으로 변화시키는 것은 물론, 조선산업의 패러다임 변화를 이끌어 나갈 것”이라고 말했다.

한편, HD현대 조선 부문 계열사들은 2021년부터 스마트 조선소로의 전환을 목표로 ‘FOS(퓨처 오브 쉽야드) 프로젝트’를 추진하고 있다. 2023년 12월 1단계인 눈에 보이는 조선소 구축을 마무리했다. 내년까지 2단계 연결-예측 최적화된 조선소, 2030년까지 3단계 지능형 자율 운영 조선소 구현을 위해 박차를 가하고 있다.