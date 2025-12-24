생산적금융 및 소비자보호 전담 조직 강화 은행에 생산적투자본부·포용금융상품부 신설 소비자보호그룹 확대 개편…연금·외환사업 강화

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나금융그룹이 생산적 금융과 소비자보호를 핵심 축으로 한 전사적 조직개편과 임원 인사를 단행했다고 24일 밝혔다. AI·디지털 혁신과 본업 경쟁력 강화를 통해 중장기 성장 기반을 다지겠다는 구상이다.

하나금융그룹은 ▷생산적 금융 전환 ▷소비자보호 혁신 ▷디지털금융 주도 ▷지속가능한 성장 기반 강화 ▷포용금융 확대 등을 2026년 핵심 추진 과제로 제시하고 속도감 있게 실행할 수 있는 조직 개편을 시행했다.

우선 그룹 차원에서는 기존 시너지부문 산하 CIB본부를 분리·확대해 ‘투자·생산적금융부문’으로 재편했다. 또 부문 직속으로 생산적금융지원팀을 신설해 그룹 차원의 전략 수립과 계열사 협업 기능도 강화한다.

디지털금융과 소비자보호, ESG를 유기적으로 결합한 ‘신사업·미래가치부문’도 새로 만들었다. 부문 산하에 신사업ㆍ디지털본부와 소비자보호본부, ESG본부를 편제했다. 특히 소비자보호 전담 조직을 대폭 강화해 사후 관리 중심에서 사전 예방 중심으로 소비자보호 체계를 구축하겠다는 계획이다.

비은행 부문 경쟁력 강화를 위해 ‘지속성장부문’을 신설하고 글로벌·WM·자본시장·리테일 기능을 한데 묶었다. 이를 통해 그룹 전반의 시너지를 높이는 동시에 소상공인·청년 등 금융취약계층을 위한 포용금융도 확대한다는 방침이다.

하나은행도 그룹 전략에 맞춰 조직을 전면 개편했다. 은행의 핵심 과제는 ▷생산적·포용금융 실천 ▷선제적 소비자보호 역할 강화 ▷핵심사업 경쟁력 확대 ▷고객 중심 미래 신사업 추진이다.

하나은행은 84조원 규모의 생산적 금융과 16조원 규모의 포용금융 공급을 목표로 하는 ‘하나 모두 성장 프로젝트’에 대응하기 위해 전담 조직에 컨트롤 타워 기능을 부여키로 했다.

IB그룹 산하에 기존 투자금융본부를 ‘생산적투자본부’로 재편하고, ‘생산적투자본부’ 에 편성되는 ‘투자금융부’에서 국민성장펀드 참여 및 첨단산업 지원 등 신속하고 체계적인 생산적 금융 추진을 위한 총괄 기능을 담당한다.

또한, 소상공인ㆍ자영업자 등 민생경제 안정과 금융취약계층의 채무부담 완화 등 전방위적 포용금융 지원을 위해 은행자체상품 담당부서인 리테일상품부와 정책서민금융상품 담당부서인 정책금융부의 기능을 통합해 ‘포용금융상품부’를 신설한다.

기존 소비자리스크관리부는 ‘소비자보호전략부’로 확대 개편돼, 본점과 영업점 전반에 걸친 소비자보호 컨트롤타워 역할을 맡는다.

이 밖에도 퇴직연금 사업은 ‘퇴직연금그룹’으로 격상해 연금 1등 은행 입지를 굳히겠다는 구상이다. 외환 부문은 ‘외환사업단’으로 확대 개편하고 자금시장그룹 내에는 S&T(Sales&Trading)본부를 신설해 외환·파생·유가증권 운용 역량을 강화한다.

디지털혁신그룹은 ‘AI디지털혁신그룹’으로 재편해 AI·데이터 기능을 통합하고, 리테일 부문에는 신사업 전담 조직을 신설했다.

한편, 이번 임원 인사의 핵심 키워드는 소비자보호 강화와 리더십 다양성 확보로 꼽혔다. 소비자보호그룹장 직급을 부행장으로 격상했으며, 여성 최초의 영업그룹 대표 선임과 함께 여성 임원 비중도 확대했다. 자본시장과 외환 부문 임원도 늘려 변동성 높은 시장 환경에 대한 대응력을 강화했다는 설명이다.