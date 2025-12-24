[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대는 ㈜에스디지엔텍 오대국 대표이사(경영대학원 총동창회장)가 대학 발전과 우수 인재 양성을 위해 발전기금 5000만원을 기탁했다고 23일 밝혔다.

이번 기탁식은 지난 19일 영남대 총장접견실에서 열렸으며 최외출 총장과 이경수 대외협력부총장, 윤정현 대외협력처장, 오대국 대표, 배우자 김수경 여사, 딸 오지민 씨, 오대헌 이사(경영대학원 총동창회 사무국장)등이 함께했다.

오대국 대표는 영남대에서 석사와 박사학위를 취득한 동문 기업인으로, 1999년 상대산업사를 시작으로 2005년 SD폴리머, 2010년에는 자동차 경량화 핵심 소재인 고기능성 강화 플라스틱 전문기업 ㈜에스디지엔텍을 설립했다.

에스디지엔텍은 일본과 아시아를 넘어 미국 등 글로벌 시장으로 진출하며 세계적인 강소기업으로 성장했으며 2025년에는 경산시 ‘희망기업’으로 선정되기도 했다.

오 대표는 기업 경영과 함께 사회공헌 활동에도 꾸준히 힘써왔다. 2017년부터 다문화가정과 독거노인 등 사회적 약자를 위한 기부를 지속해 왔으며, 청년 작가와 청년 음악인을 위한 후원, 연탄 봉사 등 다양한 나눔 활동을 실천해왔다.

이러한 공로를 인정받아 산업통상자원부 장관상, 중소벤처기업부 장관상, 국무총리상 등 다수의 표창을 수상했다.

특히 오 대표는 모교에 대한 깊은 애정으로 2021년에도 발전기금 5000만원을 기탁한 바 있으며 2024년 경영대학원 총동창회장으로 취임한 이후에는 동문들의 단합과 모교 발전을 위해 활발한 활동을 이어오고 있다.

지난 8월에는 ‘장학기금 마련을 위한 아름다운 동문의 밤’을 기획해 경영대학원 총동창회 명의로 발전기금을 기탁하는 등 동문 사회의 나눔 문화 확산에도 앞장서 왔다.

이날 기탁식에서 오대국 대표는 “기업은 사회와 함께 성장해야 한다는 책임을 늘 마음에 두고 경영해 왔다”며 “기업의 성장이 지역사회와 어려운 이웃들에게 작은 힘이 될 수 있다면 그것만으로도 큰 보람이라고 생각한다”고 말했다.

최외출 영남대 총장은 “동문 사회를 이끄는 모범적인 리더십과 모교를 향한 따뜻한 나눔에 깊이 감사드린다“며 ”이 소중한 뜻으로 대한민국을 더 품격있게 만들고 인류사회 공헌하는 인재를 양성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.