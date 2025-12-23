220여명 기후부로 이동후 총 36명 증원 화학산업팀, 화학산업과로 확대 개편

[헤럴드경제=배문숙 기자]에너지 기능을 기후에너지환경부로 이관한 산업통상부가 산업자원안보실 신설 등 12년 만에 최대 규모의 조직개편을 단행한다.

산업통상부는 23일 국무회의에서 직제 일부 개정령이 의결됐다고 밝혔다. 시행일은 오는 30일이다.

이번 조직 개편은 에너지 기능 분리로 220여 명(휴직자 포함)이 기후에너지환경부로 이동한 이후 자원산업 재배치와 지역 성장, 기업 활력 제고 등 정책 시너지를 높이기 위한 조직 재정비 차원에서 이뤄졌다. 2013년(산업통상자원부 출범) 이후 최대 폭의 개편이다.

산업부는 1실·1관(국)·4과(산업AI정책·화학산업·첨단민군협력·한미통상협력) 신설 등으로 총 36명을 증원했다. 부처 내에 분산돼 있던 자원산업(차관직속), 산업공급망(산업정책실), 무역안보(무역투자실)등을 통합 관리하는 ‘산업자원안보실’을 신설해 경제·산업 안보 기능을 통합관리한다. 산업자원안보실은 미·중 기술패권 경쟁과 희토류 수출 통제 등 글로벌 공급망 불확실성에 대응하는 경제안보 컨트롤타워 역할을 수행한다.

경쟁국의 추월 위협 속에서 제조 강국 위상을 재확립하고, 우리 산업의 지속가능한 경쟁력 제고를 위해 제조업 AI 대전환(M.AX) 정책을 전담하는 ‘산업인공지능정책관’도 신설한다.

‘산업인공지능정책관’에는 과 단위 조직인 ‘산업인공지능정책과’와 ‘제조인공지능전환협력과(자율기구)’를 신설하고, 기존의 기계로봇제조정책과와 바이오융합산업과에 인공지능 기능을 융합한 인공지능기계로봇과와 인공지능바이오융합과로 재배치하는 등 제조업 AI 대전환(M.AX) 기능을 대폭 강화한다.

이와 함께 관세협상 이후 한미 간 산업협력 등 대미통상 기능을 강화하기 위해 ‘한미통상협력과’를 신설하고, 방산수출 및 방산 소부장 생태계 강화를 안정적으로 지원하기 위해 첨단민군협력과도 신설(정규직제화)한다.

석유화학 위기 극복을 위해 기존의 ‘화학산업팀’을 ‘화학산업과’로 확대 개편한다. 에너지 기능 분리에 대응해 산업과 에너지의 연계 강화를 위해 산업정책관에 ‘산업에너지협력과(자율기구)’를 신설하고, 자원산업정책관에 ‘자원안전팀’을 신설하여 안전기능을 강화한다.

지역 성장과 기업 활력 제고도 조직 개편의 주요 축이다. 산업-지역·중견기업 정책 연계 강화를 위해 기존 ‘산업기반실’에 있던 ‘지역경제정책관’과 ‘중견기업정책관’을 선임실인 ‘산업정책실’로 이관하여 산업정책과 지역·중견기업 정책간 연계를 강화하여 지역성장과 기업활력 제고에 모든 정책역량을 집중할 계획이다.

산업기반실을 산업성장실로 개편해 산업 혁신과 지속성장을 뒷받침한다. 산업성장실에는 신설되는 산업인공지능정책관을 배치하고, 첨단산업정책관을 이관·배치함으로써 인공지능 대전환, 반도체 등 첨단산업 경쟁력 강화, 산업혁신 인프라 구축 등을 뒷받침해 나갈 예정이다. 특히, 산업현장에서 기업성장을 가로막는 규제를 혁파하기 위해 분산된 규제 기능(규제개혁+규제샌드박스 등)을 통합한 ‘산업규제혁신과’를 처음으로 운영한다.

최근 통상협정은 시장개방을 넘어 디지털, 공급망, 비관세장벽 해소 등을 포괄하는 형태로 확대되고 있다는 점을 감안, 기존 ‘자유무역협정’관련 조직 및 사무를 ‘통상협정’으로 변경한다.

김정관 산업부 장관은 “새롭게 정비된 조직 역량을 바탕으로 지역성장과 기업활력 등 핵심 국정과제를 성공적으로 이행함으로써, 글로벌 경쟁속에서 우리 산업과 기업이 우위를 점할 수 있도록 산업부가 선도적인 역할을 수행해 나가겠다”고 강조했다.