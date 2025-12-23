울산 HD현대중공업에서 열린 아이디어 공유회 참석 회장 취임 후 생산현장 잇달아 방문

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대는 23일 울산 HD현대중공업 인재교육원에서 열린 MZ 직원들과 기업문화 개선 아이디어 공유회 ‘하이파이브 데이’(HI-5 DAY)에 정기선 회장이 참여했다고 밝혔다.

이 자리에는 정 회장 외 HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대건설기계, HD현대일렉트릭 등 계열사 체인지 에이전트(이하 CA) 97명을 비롯해 총 170여명의 젊은 직원들이 참석했다.

하이파이브 데이는 최고경영자(CEO)와 CA 간 소통을 통해 상호 존중의 시간을 가지려는 취지에서 기획됐다. 이날 간담회는 우수 현장 개선 사항을 공유하는 세션 1과, 정기선 회장과 CA들이 상호 궁금한 사항들을 자유롭게 묻고 답하는 세션 2의 형태로 약 4시간에 걸쳐 진행됐다.

정 회장은 이날 행사에서 “HD현대 강점은 어떻게든 해내는 실행력과 추진력”이며 “이러한 강점을 유지하면서 동시에 소통하고 서로의 이야기에 귀 기울이는 것이 더 나은 조직문화를 이끌 것”이라고 강조했다. 또 CA들에게 ‘우리 회사에 입사한 후 가장 성장했다 느낀 순간이 언제인지’ 등을 질문하며 회사에 대한 직원들의 의견을 경청했다.

정 회장은 회장 취임 후 생산 현장과 임직원들을 찾아 직접 소통하는 현장 중심의 리더십 행보를 본격화하고 있다. 지난달에는 청주 HD현대일렉트릭 배전캠퍼스 건설 현장과 충북 음성 HD현대에너지솔루션, HD현대건설기계 사업장을 차례로 찾았다. 이달에는 HD현대 글로벌R&D센터에서 임직원들과 함께 김장 나눔 봉사 활동에 참여했다.