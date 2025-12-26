2026년을 앞둔 창업 시장에서 뚜렷해진 변화는 ‘아이템’보다 사업 구조 자체의 안정성이 성패를 좌우한다는 점이다. 인건비 상승과 구인난, 소비 위축이 동시에 이어지며 기존 외식업 중심의 창업 공식은 빠르게 한계를 드러내고 있다. 이에 따라 창업자들은 점점 공간을 기반으로 한 사업, 그중에서도 운영 리스크가 낮은 구조에 주목하고 있다.

공간 비즈니스는 크게 보면 ‘시설장치업’에 속한다. 초기 인테리어와 설비 투자 이후에는 추가적인 원재료 비용이나 제조 공정이 거의 발생하지 않는 구조다. PC방이나 키즈카페처럼 공간을 기반으로 하지만 음식 판매가 병행되는 업종은 실질적으로 외식업에 가까워 인력·재료·위생 관리 부담이 뒤따른다. 반면 스터디카페는 공간 이용 자체가 수익의 중심이 되는 업종으로, 초기 시설 투자 이후 고정비 외 추가 비용이 크지 않아 구조적으로 리스크가 낮다는 평가를 받는다.

이러한 특성은 2026년을 대비하는 창업자들에게 중요한 판단 기준이 되고 있다. 상품 판매형 업종과 달리 공간 이용을 기반으로 한 반복 수요가 형성되고, 계절이나 유행에 따른 매출 변동성도 상대적으로 작기 때문이다. 단기 매출보다 장기 운영 안정성을 중시하는 흐름 속에서 공간 비즈니스가 대안으로 떠오른 배경이다.

이 가운데 스터디카페는 공간 비즈니스 중에서도 구조적 강점이 뚜렷한 업종으로 평가된다. 과거 학생 중심의 시험 대비 공간이라는 인식에서 벗어나, 최근에는 성인 학습·업무 수요까지 흡수하며 이용층이 빠르게 확장되고 있다. 자격증 준비, 재교육, 프리랜서 업무, 개인 프로젝트 등 성인 중심의 이용 패턴이 늘어나면서 공간 이용 주기와 매출 흐름이 한층 안정화되는 모습이다.

이러한 변화의 중심에 있는 브랜드로는 업계 1위 스터디카페 브랜드 작심스터디카페가 꼽힌다. 작심스터디카페는 무인 운영 시스템을 기반으로 출입·결제·좌석 관리 전반을 자동화하며, 운영 인력에 대한 의존도를 크게 낮춘 구조를 구축해 왔다. 여기에 최근에는 고객 문의와 운영 CS를 본사에서 일원화해 대응하는 중앙 관리 체계를 도입하며, 점주가 현장에 상주하지 않아도 운영이 가능한 환경을 강화하고 있다.

공간 활용 방식 역시 2026년형 창업 흐름과 맞닿아 있다. 신규 상권 개발보다 기존 카페·학원·유치원 등 상가를 리모델링해 공간의 용도를 전환하는 사례가 늘고 있으며, 작심스터디카페는 이러한 리모델링형 창업 모델을 통해 건물주와 점주 모두에게 운영형 수익 구조를 제시하고 있다. 단순 임대 수익이 아닌, 공간 운영을 통한 장기적 수익 구조를 고민하는 창업자들에게 현실적인 대안으로 떠오르는 배경이다.

전문가들은 향후 창업 시장이 ‘무엇을 파느냐’보다 ‘어떻게 운영하느냐’를 기준으로 재편될 가능성이 크다고 보고 있다. 인력·고정비 부담을 얼마나 줄일 수 있는지, 예측 가능한 수요 구조를 확보할 수 있는지가 핵심 기준이 되는 셈이다. 이러한 흐름 속에서 공간 비즈니스, 그리고 그중에서도 구조적 완성도가 높은 스터디카페 모델은 2026년을 준비하는 창업자들에게 가장 현실적인 선택지로 자리 잡고 있다.