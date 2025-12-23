한은 2025 하반기 금융안정보고서 일별 환율 변동성 전년比 0.07%P↑ 3분기 고환율에 자본비율 0.2%P↓ 고환율에 은행권 건전성 직격탄

원/달러 환율이 고공행진하면서 은행권의 자본 적정성에 경고등이 켜졌다. 올해 환율이 1% 넘게 오른 일수가 20일에 달하는 만큼 고환율이 실물경제와 금융시장에 직결되는 은행 자본비율을 끌어내린 것으로 나타났다. 23일 오전 외환시장에서 원/달러 환율은 1484.1원까지 기록해 장중 연고점(1487.6원)까지 바짝 위협했다. 이에 생산적금융으로 전환이 시급한 은행권의 발목을 잡는 요인이 될 수 있다는 우려도 나오고 있다.

23일 한국은행이 발표한 ‘2025년 하반기 금융안정보고서’에 따르면 올해 1월부터 12월 9일까지 일별 평균 환율 변동성은 0.42%였다. 지난해 1년(0.35%)과 비교하면 0.07%포인트 높아졌다. 환율 변동성이 1%를 넘긴 일수는 지난해 10일에서 올해 20일로 두 배 늘었다. 변동성이 2%를 넘긴 일수도 작년에는 없었지만 올해는 이틀에 달했다. ▶관련기사 18면

이 여파로 금융권에서는 이달 말일까지 집계했을 때 올해 연평균 환율이 지난 외환위기 당시 수준을 사실상 넘어서는 것으로 내다보고 있다.

특히 원/달러 환율 상승은 은행의 건전성에 부정적 영향을 끼친다. 은행 보유 자산 중 외화자산 원화환산액과 통화파생거래 신용위험 등이 커지고 더 나아가 이 요소들로 구성된 신용 위험가중자산(RWA)도 불어나기 때문이다.

위험가중자산이란 빌려준 돈을 위험도에 따라 가중치를 달리 적용해 계산한 자산을 말한다. 위험가중자산이 늘어나면 은행 건전성 지표인 ‘BIS(국제결제은행) 기준 자기자본비율’과 ‘보통주자본(CET1)비율’이 줄어든다.

한은이 고환율이 은행권 자본비율에 미치는 영향을 분석한 결과 지난 3분기 고환율이 은행권 자본비율을 0.2%포인트 끌어내린 것으로 분석됐다. 지난해 4분기의 경우 자본비율은 0.5%포인트 떨어졌는데, 고환율은 그보다 더 큰 0.6%포인트만큼 자본비율을 낮췄다.

한은은 “향후 여건 변화 등에 대응해 은행은 신용위험 및 적정자본비율 관리를 위한 노력을 강화해야 할 것”이라고 강조했다.

외환당국은 이와 같은 고환율의 원인이 국내 투자자의 미국 주식 투자 확대 등 수급 불균형에 있다고 보고 있다. 한미 간 장기 수익률 기대차 때문에 국내 투자자들이 미국 주식 투자를 확대하고, 이 과정에서 원화 가치가 떨어지고 있다는 것이다.

한은은 “2020년 이후 개인의 국내외 주식 투자 패턴은 양자를 동시에 순매수하는 보완관계가 주를 이뤘는데 최근 일시적으로 국내외 주식간 매매 방향이 반대가 되면서 대체관계가 강화되는 모습”이라고 말했다.

김벼리 기자