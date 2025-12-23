국내 맞춤형 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 6년 연속 인증 유지

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국고용정보원이 2025년 국제 표준을 기준으로 안전경영을 운영해 한국경영인증원(KMR)로부터 국제표준인 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증을 최초 취득했다고 23일 밝혔다.

ISO 45001이란 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 안전보건 분야 국제표준으로, 조직이 관련 법률과 요구사항을 체계적으로 수립·이행·개선하고 있는지를 종합적으로 평가하는 제도다.

한국고용정보원은 ▷안전보건 상생의지 선포식 및 민간기업 특강 개최 ▷PDCA 기반의 안전경영 운영 ▷팀단위 위험성평가를 통한 전사 위험 유해·위험요인 평가 및 개선 ▷ 협력업체 및 지역사회에서 다양한 참여형 활동 전개 및 특별안전점검 등을 추진해 왔다.

이번 ISO 45001 인증 취득을 통해 한국고용정보원은 안전보건경영시스템 구축·운영의 효과성과 적합성을 대내외적으로 입증했으며, 기존 국내 기준(KOSHA-MS) 6년 연속 인증 유지와 더불어 국제 기준까지 충족하는 안전경영체계를 갖추게 됐다.

이창수 원장은 “이번 인증은 우리 원이 추진해 온 안전보건경영의 성과이자, 모든 구성원이 ‘안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선 가치’임을 다시 한번 확인한 결과”라며 “앞으로도 현장의 위험요인을 선제적으로 발굴 개선하고, 근로자뿐 아니라 서비스를 이용하는 국민 모두가 안심할 수 있는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.