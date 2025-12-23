카타르, 호주, 미국 등 6개 국가로부터 도입 극동절기 시작전 저장시설의 90% 수준 물량 채워

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국가스공사가 40여 년간 추진해온 액화천연가스(LNG) 공급선 다변화와 장기계약 전략을 바탕으로 내년 3월까지 국내에 천연가스를 안정적으로 공급할 수 있을 것으로 전망된다.

23일 에너지업계에 따르면 가스공사는 카타르·호주·미국·말레이시아 등 6개국으로부터 장기계약 기반의 LNG를 도입하며 중단 없는 천연가스 공급 체계를 유지하고 있다. 러시아-우크라이나 전쟁과 중동 정세 불안, 기후변화로 인한 공급 중단 리스크를 최소화하기 위해 가스공사가 지난 40년 간 공급선을 다변화하려는 노력을 기울여온 결과다.

가스공사는 전체 천연가스 수요의 약 80%를 기간계약으로 확보하고 있다. 다수 국가와 유가·가스가격 연동 방식의 장기계약을 체결해 LNG를 도입하고 있어 시장 변동성에도 국내 공급 중단 가능성은 상대적으로 낮다는 평가다.

또한 국제 시장 동향과 국내 수급 상황을 종합적으로 고려해 장기계약 물량 외에도 현물 구매와 해외 지분투자 물량 도입을 통해 필요한 물량을 조기에 확보했다.

가스공사는 “수요가 집중되는 극동절기 시작 전에 만재재고(저장시설의 약 90% 수준) 물량을 이미 채웠다”면서 “내년 3월까지 국내에 안정적으로 천연가스를 공급할 것으로 보인다”고 말했다.

천연가스 수요 예측의 정확성을 높이는 데에도 만전을 기하고 있다. 기온, 경제성장률, 경쟁 연료 가격, 기저발전기 발전량, 정부 정책 등 천연가스 수요 영향에 미치는 주요 변수에 변화가 발생할 경우 즉각적으로 수요를 재전망해 수급 환경 변화에 대응하고 있다.

최근에는 잦은 이상기온 발생과 원전·석탄 등 기저발전기의 정비 일정 변동, 계획에 없던 발전기 정지 등으로 천연가스의 수요 변동성이 커지고 있다. 이에 가스공사는 정부·학계·에너지 유관기관이 참여하는 ‘천연가스 수요자문 태스크포스(TF)’를 구성해 석탄·원전 등 기저발전 운영계획 관련 정보를 적시에 확보하고 수요 변동 요인을 모니터링하고있다.

이와 함께 동절기 수급대책팀 회의를 통해 필요 물량과 공급시설 현황을 점검하고, LPG 혼입과 도시가스 수요절감 프로그램을 시행하는 등 유관기관과 협력해 수급 안정에 나서고 있다. 가스공사는 지난 6월 중동사태로 인해 국제 에너지 시장의 불안정성이 커짐에 따라 ‘LNG 수급 비상대응반’을 구성·운영해 천연가스 수급 위기에도 철저히 대비하고 있다.

최연혜 가스공사 사장은 “에너지 안보의 중요성이 더욱 높아진 지금, 가스공사는 만반의 대응태세를 갖춰 어떠한 위기 상황에서도 국민이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 천연가스 안정적 수급에 최선을 다하겠다”고 말했다.