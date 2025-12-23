연말 앞두고 기술주 중심 저가 매수 유입

뚜렷한 재료 없이도 산타 랠리 기대감 확산

22일(현지시각) 미국 뉴욕시 월스트리트에 위치한 뉴욕증권거래소(NYSE) 옵션 마켓에서 트레이더들이 업무를 보고 있다. 월가가 연말 연휴로 단축 거래 주간에 들어선 가운데 이날 미국 기술주는 대체로 상승세를 보였다. [UPI]
[헤럴드경제=김유진 기자] 시장을 크게 움직일 만한 재료라곤 ‘산타’ 뿐이었다. 연말 연휴를 앞두고 기술주를 중심으로 저가 매수세가 유입되며 이른바 ‘산타 랠리’ 흐름이 나타났다.

22일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 227.79포인트(0.47%) 오른 4만8362.68에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장 대비 43.99포인트(0.64%) 상승한 6878.49 나스닥종합지수는 121.21포인트(0.52%) 오른 2만3428.83에 장을 마감했다.

연말 연휴 기간을 맞아 변동성은 크지 않았다. 비교적 한산한 거래 속에 거래량도 줄어 S&P500 지수의 경우 지난 19일의 절반 수준에 그쳤다.

시장을 떠받칠 만한 호재도 짓누를 만한 악재도 없는 가운데 산타 랠리에 대한 기대감 속에 저가 매수세는 이어졌다. S&P500 지수는 3거래일 연속 상승세를 기록했다.

산타 랠리는 통상 한 해의 마지막 5거래일과 이듬해 첫 2거래일 동안 증시가 강세를 보이는 현상을 말한다.

엔비디아는 인공지능(AI) 칩 ‘H200’을 내년 2월 중순부터 중국에 출하하는 것을 목표로 준비 중이라는 소식에 주가가 1.44% 상승했다.

오라클도 웰스파고가 목표주가를 전장 종가 대비 46% 높은 수준으로 제시한 영향으로 주가가 3.34% 올랐다.

올해 증시를 주도했던 AI·반도체 관련주가 최근 조정을 받은 만큼 연말로 접어들며 저가 매수세가 집중됐다. 필라델피아 반도체지수는 전장 대비 1.1% 상승했다.

프라임캐피털파이낸셜의 윌 맥고프 투자 총괄은 “주가를 움직일 만한 요인은 그다지 많지 않다”며 “시장은 당연히 산타 랠리를 기대하고 있다”고 말했다.

다만 S&P500 지수가 3년 연속 20%대 상승률을 기록할 것으로 예상되는 만큼 내년에는 일정 수준의 변동성에 대비해야 한다는 경고도 나온다.

업종별로는 필수소비재를 제외한 전 업종이 상승했다. 산업과 금융 에너지 소재 업종은 1% 이상 올랐다.

시가총액 1조달러 이상 대형 기술주 가운데서는 애플과 마이크로소프트만 약보합을 기록했고 나머지는 모두 강세였다.

워너브러더스 디스커버리 인수를 두고 넷플릭스와 경쟁 중인 파라마운트 스카이댄스는 4.29% 급등했다. 래리 엘리슨 오라클 창업주가 워너브러더스 인수를 위해 파라마운트에 404억달러의 개인 보증을 제공한 영향이다.

한국 전자상거래업체 쿠팡은 미국에서 집단소송이 제기됐다는 소식에 3.36% 하락했다. 쿠팡 주가는 지난 9월 기록한 전고점 34.08달러에서 23.20달러까지 밀렸다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 장 마감 무렵 내년 3월까지 기준금리가 동결될 확률을 47.1%로 반영했다. 이는 전날 마감 당시의 44.2%에서 높아진 수치다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.83포인트(5.57%) 하락한 14.08을 가리켰다.


