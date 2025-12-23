연말 앞두고 기술주 중심 저가 매수 유입 뚜렷한 재료 없이도 산타 랠리 기대감 확산

[헤럴드경제=김유진 기자] 시장을 크게 움직일 만한 재료라곤 ‘산타’ 뿐이었다. 연말 연휴를 앞두고 기술주를 중심으로 저가 매수세가 유입되며 이른바 ‘산타 랠리’ 흐름이 나타났다.

22일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 227.79포인트(0.47%) 오른 4만8362.68에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장 대비 43.99포인트(0.64%) 상승한 6878.49 나스닥종합지수는 121.21포인트(0.52%) 오른 2만3428.83에 장을 마감했다.

연말 연휴 기간을 맞아 변동성은 크지 않았다. 비교적 한산한 거래 속에 거래량도 줄어 S&P500 지수의 경우 지난 19일의 절반 수준에 그쳤다.

시장을 떠받칠 만한 호재도 짓누를 만한 악재도 없는 가운데 산타 랠리에 대한 기대감 속에 저가 매수세는 이어졌다. S&P500 지수는 3거래일 연속 상승세를 기록했다.

산타 랠리는 통상 한 해의 마지막 5거래일과 이듬해 첫 2거래일 동안 증시가 강세를 보이는 현상을 말한다.

엔비디아는 인공지능(AI) 칩 ‘H200’을 내년 2월 중순부터 중국에 출하하는 것을 목표로 준비 중이라는 소식에 주가가 1.44% 상승했다.

오라클도 웰스파고가 목표주가를 전장 종가 대비 46% 높은 수준으로 제시한 영향으로 주가가 3.34% 올랐다.

올해 증시를 주도했던 AI·반도체 관련주가 최근 조정을 받은 만큼 연말로 접어들며 저가 매수세가 집중됐다. 필라델피아 반도체지수는 전장 대비 1.1% 상승했다.

프라임캐피털파이낸셜의 윌 맥고프 투자 총괄은 “주가를 움직일 만한 요인은 그다지 많지 않다”며 “시장은 당연히 산타 랠리를 기대하고 있다”고 말했다.

다만 S&P500 지수가 3년 연속 20%대 상승률을 기록할 것으로 예상되는 만큼 내년에는 일정 수준의 변동성에 대비해야 한다는 경고도 나온다.

업종별로는 필수소비재를 제외한 전 업종이 상승했다. 산업과 금융 에너지 소재 업종은 1% 이상 올랐다.

시가총액 1조달러 이상 대형 기술주 가운데서는 애플과 마이크로소프트만 약보합을 기록했고 나머지는 모두 강세였다.

워너브러더스 디스커버리 인수를 두고 넷플릭스와 경쟁 중인 파라마운트 스카이댄스는 4.29% 급등했다. 래리 엘리슨 오라클 창업주가 워너브러더스 인수를 위해 파라마운트에 404억달러의 개인 보증을 제공한 영향이다.

한국 전자상거래업체 쿠팡은 미국에서 집단소송이 제기됐다는 소식에 3.36% 하락했다. 쿠팡 주가는 지난 9월 기록한 전고점 34.08달러에서 23.20달러까지 밀렸다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 장 마감 무렵 내년 3월까지 기준금리가 동결될 확률을 47.1%로 반영했다. 이는 전날 마감 당시의 44.2%에서 높아진 수치다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.83포인트(5.57%) 하락한 14.08을 가리켰다.