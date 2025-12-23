[헤럴드경제=김보영 기자] 쿠팡 창업자 김범석 의장이 핵심 경영진에게 ‘갈등을 의도적으로 증폭한다’, ‘잘못된 행동은 공개적으로 처벌한다’는 내용의 경영 철학을 공유한 것으로 나타나 파장이 일고 있다.

22일 MBC 보도에 따르면 김범석 의장은 지난 2020년 3월 핵심 경영진의 모임인 ‘쿠팡 리더십 팀’에게 “승진을 위한 평가 체제”라는 제목의 이메일을 보냈다.

이메일에서 그는 “결과를 가져올 수 있는 전시 상황의 지도자, 쿠팡 문화를 지키고 알릴 수 있는 지도자”를 평가 기준으로 제시했다. 이어 구체적으로는 “참지 않는 지도자인지, 잘못된 행동을 참지 않고 공개적으로 처벌해 조직에게 강한 메시지를 전달할 수 있는지” 등을 부연해 설명했다.

김 의장이 요구한 ‘전시 상황 지도자’가 무엇인지는 그가 2019년 1월 초 보낸 이메일에서 보다 명확히 확인된다. 그는 이메일을 통해 ‘리더십 팀’에 한 실리콘 밸리 투자자가 쓴 “평시 지도자 대 전시 지도자”라는 글을 공유했다.

해당 글에는 ‘전시의 지도자상’에 대해 “해고를 위한 인사 조직을 구축한다. 때로 의도적으로 욕설을 쓴다. 정상적인 어조로 말하는 경우가 거의 없다. 완전히 무관용적이다. 갈등을 의도적으로 증폭한다. 의견 불일치를 용납하지 않는다” 등의 내용이 담겼다. 시장의 경쟁을 전쟁에 비유하며 욕설을 동원하고 갈등을 조장해서까지 회사를 장악해야 한다는 경영 철학을 핵심 경영진에게 공유한 것이다.

이 내용은 쿠팡에서 해고된 뒤 쿠팡과 소송 중인 미국인 전 임원이 내부 문건들을 법원에 제출하거나 언론에 제보하면서 외부에 공개됐다. 이 전직 임원은 “김 의장이 실제 직원들에게 욕설을 했고, 이 내용이 기사화 됐지만 로비를 통해 기사를 삭제했다”고 주장했다.