논란 커지자 계정 삭제

[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 틱톡커가 뒷다리를 들어 올려 흔들거나 얼굴 앞에서 담배 연기를 내뿜는 모습이 그대로 공개되면서 누리꾼들의 분노가 확산됐다.

21일 한 온라인커뮤니티에 ‘시추를 구해달라’는 제목의 글이 올라왔다. 글쓴이 A씨는 “틱톡에서 동물학대범을 발견했다”며 한 여성의 틱톡 라이브 방송을 갈무리한 영상을 공유했다.

공개된 영상 속에서 문제의 여성은 시추의 뒷다리를 들어 올려 흔들었고, 담배 연기를 강아지 코앞에 대고 내뿜었다. 여성은 “강아지도 담배 냄새 좋아한다”면서 담배를 시추 입에 대고 “좋아하잖아, 야 한 대 피워”라고 말하며 웃었다. 그러면서 “난 동물 학대 한 적 없다”고 했다.

영상 속 시추는 담배 연기가 싫은 듯 고개를 계속 돌리며 경직된 표정을 지었고 힘없이 축 늘어져 있었다. 발톱은 길게 자라 있었고 눈물이 흘러 굳은 눈물자국이 진하게 남아 있는 등 기본적인 관리조차 받지 못한 모습이었다.

A씨는 “욕설을 퍼붓고 담배를 피울 때마다 고의로 연기를 뿜어낸다. 욕하는 사람들 반응을 즐기는 것처럼 보였고 욕할수록 더 학대했다”며 “목욕시킬 때도 너무 막 대해서 시청자들이 말릴 정도였다. 모든 걸 체념한 시추의 얼굴이 계속 생각나 마음이 너무 안 좋다. 제발 구해달라”고 호소했다.

해당 방송은 여러 SNS 계정을 통해 빠르게 확산됐다. 영상을 본 누리꾼들은 “즉각적인 구조가 필요하다”, “명백한 동물 학대”라는 반응을 보였다. 특히 일부 누리꾼들은 ”가해자로 추정되는 인물의 신원이나 거주지를 알고 있다“는 댓글을 남기며 추가 제보 의사를 밝히기도 했다.

동물보호단체 ‘케어’는 공식 SNS에 “시추 구조 제보를 접수했다”며 “시추는 이미 반복된 행위로 체념한 상태처럼 보인다. 인천에 거주하고 있다는 제보가 있다. 정확한 신원이나 거주지를 아는 분들의 제보를 바란다”고 밝혔다.

논란이 커지자 해당 여성은 틱톡 계정을 삭제한 상태다.