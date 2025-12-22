재가동 지역 동의 사실상 완료 내달 첫 원전 재가동 전망

[헤럴드경제=김광우 기자] 2011년 동일본 대지진 당시 사고가 발생한 후쿠시마 제1 원전의 운영사인 일본 도쿄전력이 사고 후 15년 만에 처음으로 원전을 재가동할 것으로 보인다.

내달 재가동을 추진해 온 혼슈 중부 니가타현 가시와자키·가리와 원자력발전소(이하 가시와자키 원전) 6호기에 대한 지역 동의 절차가 사실상 마무리되면서다.

22일 니혼게이자이신문 등 현지 언론에 따르면 니가타현의회는 이날 재가동을 용인할 뜻을 밝힌 하나즈미 히데요 지사의 판단에 동의하는 내용 등을 담은 결의안을 가결했다. 이로써 현지 지역 동의 절차는 사실상 완료됐다.

다만 안전성 확보나 피난 계획을 둘러싸고 지역 주민의 우려는 뿌리 깊어 앞으로도 정부나 도쿄전력의 대응이 요구될 수 있다고 교도통신은 전했다.

도쿄전력은 지역 동의 절차가 사실상 마무리됨에 따라 내달 20일 전후로 가시와자키 원전 6호기를 재가동하기 위해 원자력규제위원회에 설비 검사 확인을 신청할 방침이다.

가시와자키 원전은 원자로 7기로 구성되며, 합계 출력 821만2000㎾로 단일 원전 중에는 세계에서 가장 큰 것으로 알려졌다. 부지 총면적은 넓이가 약 4만7000㎡인 도쿄돔 90개분에 이른다. 이번 재가동 대상은 6호기 하나다.

2011년 동일본 대지진 당시 후쿠시마 제1 원전 운영사인 도쿄전력이 원전을 재가동하게 되는 것은 이번이 처음이다. 도쿄전력은 6호기와 함께 7호기 재가동도 추진해 원자력규제위원회의 새로운 규제 기준에 기초한 안전 심사에 합격했다.

하지만 7호기는 테러 대책 시설 완공 지연으로 당분간 운전할 수 없는 상황이다. 동일본 대지진 이전 일본에는 원자로 54기가 있었다.

하지만 후쿠시마 제1 원전 사고로 한때 모든 원전의 가동이 중지됐고, 이후 일부 원전이 가동을 시작해 현재 상업 운전 중인 원자로는 모두 14기다. 그중 동일본 지역 원전은 혼슈 동북부 미야기현 오나가와 원전 2호기 1기뿐이다.

도쿄전력은 가시와자키 원전 주변에서 데이터센터도 개발할 방침이다. 발전소 주변에 데이터센터를 만들면 송전망 정비 등 설치 부담을 줄일 수 있기 때문이다. 미국에서도 발전소 주변에 데이터센터를 설치하는 사례들이 늘어나고 있다.

일본 정부는 이날 그린트랜스포메이션(GX) 실행 회의를 열고 원전이나 재생에너지 발전소 주변에 데이터센터 등을 집적하는 구상에 입각한 GX 전략 지역 공모도 연내 시작할 방침을 굳혔다.

지방자치단체가 낸 제안을 심사해 내년 여름께 지원 대상을 결정할 계획이다. 또 GX 회의에서는 재생에너지와 원전에서 탈탄소 전력을 100% 조달하는 공장과 데이터센터에는 2026년부터 투자액의 최대 절반가량을 지원하는 방안도 제시됐다.