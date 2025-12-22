2년 만에 누적 충전 1700만건 월평균 교통비 3만원 절감 효과 서울시 “서울 넘어 전국에 확산 내년 K패스 ‘모두의 카드’ 연계”

[헤럴드경제=손인규 기자] 지난해 1월 서울시가 국내 최초로 도입한 대중교통 무제한 요금제 ‘기후동행카드’가 약 2년 만에 서울시민의 필수 아이템으로 자리 잡았다.

서울시는 기후동행카드 출시 2년 만에 누적 충전 건수 1700만여 건, 하루 평균 이용자 72만명을 넘어섰다고 22일 밝혔다.

특히 기후동행카드는 내년 출시를 앞둔 K패스가 ‘모두의 카드’로 확대하는 데 중요한 가이드를 제시하며 교통복지 대상을 ‘서울시민’에서 ‘전 국민’으로 확대하는 기폭제 역할을 했다고 평가했다.

앞서 2004년 서울시는 ‘대중교통 통합환승 할인제’를 전국 최초로 시행해 수도권 등으로 확대한 바 있다. 이후 대중교통의 새로운 패러다임을 제시한 기후동행카드를 통해 무제한 요금제 방식을 전국적으로 확산, 국민의 이동권과 교통복지까지 지원하는 계기를 제공했다.

기후동행카드는 무제한 교통카드라는 특징 외에도 ▷다양한 교통수단 탑승 ▷맞춤형 할인 ▷서울은 물론 수도권 이용 등 다양한 장점을 갖췄다.

우선 지하철·버스·마을버스는 물론 일정금액을 추가하면 대중교통 연계수단인 ‘따릉이’와 수상이동수단인 ‘한강버스’ 등도 무제한 탑승할 수 있다. 서울의 모든 이동 수단을 기후동행카드 한 장으로 해결할 수 있는 것이다.

기후동행카드의 경우 서울시는 일반권(6만2000원·30일권)으로 시범사업을 시작한 후, 같은 해 청년할인권(5민5000원·30일권)과 단기권(1·2·3·5·7일권)을 각각 출시했다. 올해 1월부터는 제대군인에 대해 복무기간만큼 청년할인 기간을 연장(만 42세까지)하는 제도를 도입했다.

특히 서울시 인접 김포·고양·과천·구리·남양주·성남·하남 등 경기도 총 7개 지역에서도 기후동행카드 사용이 가능하다. ‘서울로 출근하는 경기도 주민도 서울시민’이라는 기조 아래 이용 지역을 확대한 것이다.

아울러 기후동행카드 이용자는 월평균 약 3만원의 교통비 절감 혜택을 누리고 있는 것으로 분석됐다. 실제로 기후동행카드 도입 전후를 비교해 보면 기후동행카드 이용가능 지역의 일평균 교통카드 거래 수는 전년 대비 약 4.0%(988만→1027만건) 증가한 반면 미적용 지역은 약 2.2% 상승(597만→611만건)에 그쳤다.

이용자 만족도도 높았다. 기후동행카드 사용자 5068명 대상 설문 결과, 이용자 92.9%가 만족한다고 답했고, 90.1%는 정책을 긍정적으로 평가하고 있다고 서울시는 밝혔다.

또 답변자들은 주당 대중교통 이용이 약 2.26회 늘었고, 승용차 이용은 약 0.68회 감소했다고 응답했다. 이를 통해 대중교통 이용 활성화는 물론 승용차 통행 감소를 통한 탄소절감 등 기후위기 예방 효과도 확인됐다.

내년부터 기후동행카드와 동일한 무제한 개념과 내용을 포함하는 정부의 ‘모두의 카드’ 서비스가 출시되면 서울뿐만 아니라 전 국민이 기후동행카드가 선보인 무제한 대중교통 이용의 혜택을 누리게 된다고 시는 설명했다.

여장권 서울시 교통실장은 “서울시가 전국 최초로 도입한 ‘무제한 대중교통 이용 정액요금제’인 기후동행카드가 대중교통 요금제의 패러다임 전환을 넘어 정부 정책으로 전국으로 확장되며 선순환 복지모델의 신호탄을 쏘아 올렸다”며 “2년간의 운영 성과를 바탕으로 대중교통비 지원 사업을 지속 보완해 나가겠다”고 말했다.