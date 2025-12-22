금융위, ‘금융권 AI 협의회’ 열어 권대영 “AI 경쟁 속 총력전 필수” 데이터 결합·활용 활성화 방안도

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융회사, 핀테크 기업 등이 인공지능(AI) 금융서비스를 개발·검증할 수 있는 ‘금융권 AI 플랫폼’이 22일부터 가동된다. 금융소비자의 AI 학습·활용을 지원하는 ‘모두의 금융 AI 러닝 플랫폼’은 내년 1월 5일 문을 연다.

금융권 AI 위험관리 방향과 원칙을 담은 새로운 금융분야 통합 AI 가이드라인도 내년 1분기 중 시행한다. 이를 통해 금융권의 AI 대전환을 정부가 적극 지원한다는 방침이다.

금융위원회는 22일 서울 YWCA회관에서 권대영 부위원장 주재로 ‘금융권 AI 협의회’를 열고 AI 대전환을 위한 추진 과제를 논의했다고 밝혔다.

권 부위원장은 “AI는 금융의 본질적 역할에 기여할 수 있다. AI 경쟁을 선도하기 위해서는 연구·개발, 교육, 인프라, 정책·거버넌스 등 모든 부문에서 힘을 합친 총력전이 필수적”이라며 “금융권이 AI 대전환을 선도할 수 있도록 인프라·데이터·교육 지원과 규제 합리화 등 전방위적인 제도 개선을 추진하겠다”고 말했다.

우선 금융위는 금융권 AI 활용과 관련한 잠재적 위험을 평가하고 관리할 수 있도록 ‘금융 분야 AI 가이드라인’을 개정한다. 기존에 산재한 여러 가이드라인을 통합·개정하고 업무 전반의 AI 위험관리 원칙을 제시한 게 특징이다.

이날 발표된 가이드라인(안)은 7대 원칙으로 ▷거버넌스 ▷합법성 ▷보조 수단성 ▷신뢰성 ▷금융 안정성 ▷신의성실 ▷보안성 등을 제시했다. 기존 가이드라인과 마찬가지로 모범규준, 업권별 자율규제 형식으로 운영된다. 금융권 의견을 들어 내년 1분기 중 확정하되 앞으로도 상시 개선·보완해 나갈 예정이다.

금융권 AI 플랫폼은 이날부터 이용할 수 있다. AI 투자여력이 부족한 중소형 금융사나 핀테크 기업 등이 쉽고 안전하게 AI에 접근할 수 있도록 AI 전문가가 추천한 금융권에 가장 적합한 AI 모델, 애플리케이션, 데이터를 선별·제공한다. 안전하게 AI 서비스를 검증할 수 있는 기능테스트 환경도 제공한다.

내년 1월 공개되는 AI 러닝 플랫폼은 AI·데이터 입문자가 쉽게 다룰 수 있는 탐색 데이터셋과 활용 안내서를 제공해 AI 입문자나 비전문가도 쉽게 AI 분석이나 모델링을 할 수 있는 환경을 제공한다.

금융위는 이날 금융 데이터 결합·활용을 활성화하는 방안도 공개했다. 이미지·영상·음성 등 비정형 데이터와 합성 데이터(실제 데이터의 통계적 특성을 모방해 만든 가상데이터) 활용 기준을 제시하기 위해 가명·익명 처리 시 유의 사항 등을 구체적으로 제시할 계획이다.

관련 제도 개편은 신용정보법 시행령과 감독규정 개정을 거쳐 내년 1분기 중 시행될 예정이다.