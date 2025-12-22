[헤럴드경제=김진 기자] 빙그레공익재단은 22일 서울 용산구 백범김구기념관에서 국가보훈부와 ‘2025년도 독립유공자 후손 장학금 지원 확대 협약식 및 수여식’을 하고, 장학생들에게 장학금을 전달했다고 밝혔다.

이날 수여식에는 100명의 장학생에게 1억5000만원의 장학금이 지급됐다. 장학생은 조국 독립을 위해 헌신한 독립유공자의 후손 중 국가보훈부의 추천을 통해 선발했다.

협약에는 총 5년간 7억5000만원의 장학금 지원 약속이 담겼다. 독립유공자 후손뿐만 아니라 제복 근무자의 자녀까지 대상을 확대한다는 내용도 담겼다.

재단은 3.1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년을 기념해 2018년부터 국가보훈부와 업무협약을 맺고, 독립유공자 후손 장학사업을 매년 시행하고 있다. 현재까지 8년간 415명에게 총 5억7000만원의 장학금을 지급했다.

재단 관계자는 “광복 80주년을 맞은 뜻깊은 해를 계기로 국가를 위해 헌신한 독립유공자들의 숭고한 정신과 뜻을 기리고자 했다”며 “앞으로도 재단 본연의 역할을 성실히 수행하겠다”고 말했다.