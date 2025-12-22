백제금동대향로 전용 전시관 마련

[헤럴드경제=김현경 기자] 국립부여박물관은 국보 백제금동대향로를 오롯이 감상할 수 있는 전용 전시관 ‘백제대향로관’을 23일 개관한다.

1993년 부여 능산리 절터에서 발굴된 백제금동대향로는 용과 봉황, 신선과 동물, 악기를 연주하는 다섯 연주자 등으로 이루어진 독창적인 조형으로 백제인의 세계관과 사상을 집약적으로 보여주는 국보다. 국립부여박물관은 백제 문화와 금속 공예의 정수를 보여주는 향로의 예술적·사상적 의미를 조명하기 위해 5년간의 준비 끝에 전용 전시 공간을 마련했다.

백제대향로관은 지상 3층 규모의 건물로 조성됐으며, 건물의 층위와 공간 구성에는 백제금동대향로의 조형 구조가 반영됐다. 1층은 기존 상설전시실과 연결된 공간으로 향로 하부의 수중세계를 모티프로 한 미디어아트를 선보인다. 전시실로의 입장은 수중세계의 용이 하늘로 솟구쳐 오르는 동선을 에스컬레이터로 구현해 1층과 3층 전시실을 연결하였다. 3층은 향로 상부의 산악·천상 세계를 표현한 전시 공간이다. 어두운 조도의 감상 공간 ‘백제금동대향로실’과 밝은 조도의 정보·휴게 공간 ‘향·음(香·音)’, ‘향·유(香·遊)’로 나뉜다.

백제금동대향로를 전시한 감상 공간은 약 77평 규모다. 초타원형의 공간 개념을 바탕으로 벽체와 모서리를 곡선으로 구성하고, 천장에는 직선으로 이루어진 사각 구조물을 배치했다. 곡선과 직선이 함께 어우러진 공간 구성은 조화와 융합을 드러낸다. 벽체를 따라 마련된 일체형 의자는 관람객이 자리에 앉아 향로와 전시 공간을 함께 감상할 수 있도록 했다.

이 공간에는 소리와 향이 더해진다. 향로 뚜껑 위에 표현된 다섯 연주자의 악기 구성을 바탕으로 작곡한 음악이 흐르고, 고대 향료를 현대적으로 조향한 향기가 은은하게 퍼진다. 소리와 향은 시각적 감상을 보완하며, 관람객이 백제금동대향로의 미감과 정신세계를 오감으로 느끼도록 한다.

정보 공간 ‘향·음(香·音)’은 백제금동대향로와 관련된 내용을 체험형 콘텐츠로 소개한다. 무장애 환경으로 설계했으며, 관람객은 향 기둥 안에 들어가 고대의 향을 맡아볼 수 있다. 또한 향로에 표현된 다섯 연주자의 악기 소리를 듣는 음향 체험과 향로 복제품을 만져보는 촉각 체험, 수어를 포함한 영상 콘텐츠를 함께 제공한다.

휴게 공간에는 디지털 아카이브를 마련해 백제금동대향로와 관련된 자료를 자유롭게 살펴볼 수 있도록 했다. 전망대 ‘향·유(香·遊)’에서는 백제의 고도 부여의 경관을 바라보며 전시의 여운을 즐길 수 있다.