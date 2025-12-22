미국 제련소 프로젝트로 글로벌·국내 동반 성장 기대

[헤럴드경제=정경수 기자] 고려아연의 미국 내 제련소 건설을 둘러싸고 최대 주주인 영풍·MBK파트너스와의 갈등이 격화되는 가운데 고려아연이 25년 전 호주 제련소 투자 경험을 바탕으로 국내 핵심 사업장인 울산 온산제련소를 세계 최고 수준으로 키워냈다며 미국 투자 당위성을 거듭 강조했다.

고려아연은 22일 이같은 내용이 담긴 입장문을 내며 “과거 해외 투자 이후에도 국내 생산·투자·고용이 오히려 확대됐던 사례를 토대로, 미국 제련소 프로젝트를 통해 온산제련소 경쟁력을 한층 끌어올리겠다”고 밝혔다.

고려아연은 1996년 호주에 SMC(썬메탈코퍼레이션) 법인을 설립하고 연간 아연괴 19만톤, 황산 32만5000톤 생산능력을 갖춘 제련소를 건설해 2000년부터 가동에 들어갔다. 당시 온산제련소의 주요 제품 생산능력은 아연 37만톤, 연 19만톤, 은 500톤 수준이었다.

SMC 제련소 가동 이후 고려아연은 수급 운영의 유연성을 확보하며 온산제련소에 대한 투자를 본격화했다. 2004년 동(銅) 공장 증설을 시작으로 2010년 TSL 공장 준공, 2014년 아연전해공장, 2015년 제2비철단지 준공 등 지속적인 설비 투자와 공정 혁신이 이어졌다는 게 회사 측의 설명이다. 그 결과 2024년 기준 온산제련소의 연간 생산능력은 아연 64만톤, 연 43만톤, 은 2500톤으로 확대되며 단일 기준 세계 1위 비철금속 종합제련소로 도약했다.

생산 규모 확대에 그치지 않고 고부가가치화도 병행됐다. 고려아연은 반도체용 황산, 친환경 동, 전략광물 등으로 생산 포트폴리오를 다각화하며 온산제련소의 질적 경쟁력을 끌어올렸다. SMC 가동 초기에는 50여 명의 국내 인력을 호주에 파견해 기술 지원과 운영 안정화를 도왔고, 현지에서 축적된 경험과 기술은 다시 온산제련소로 환류됐다.

이 같은 국내외 사업의 선순환은 실적으로도 확인된다. 금융감독원 전자공시에 따르면 고려아연의 연결 기준 매출은 2000년 1조1829억원에서 2024년 12조529억원으로 10배 이상 증가했다. SMC의 모회사인 SMH(썬메탈홀딩스) 매출 역시 2014년 5977억원에서 2024년 8944억원으로 약 50% 늘었다.

고려아연은 현재 추진 중인 미국 테네시주 클락스빌 제련소 프로젝트가 온산제련소 고도화의 또 다른 전환점이 될 것으로 보고 있다. 온산제련소는 국내 반도체, 이차전지, 디스플레이, 철강, 방산 산업에 필요한 핵심 소재를 우선 공급하며 국내 공급망 안정화의 중추 역할을 수행하는 한편, 기존 동남아 등 가격 경쟁력이 높은 시장에도 집중할 수 있을 전망이다.

미국 제련소는 지리적 이점을 활용해 북미 수요를 흡수하고 특정 국가 의존도를 낮추는 신시장 개척의 거점으로 기능할 것으로 기대된다. 미국 제련소 건설·가동 과정에서 축적되는 최신 공정과 운영 기술은 최적화를 거쳐 온산제련소에 적용돼 생산성 향상과 신제품 개발로 이어질 계획이다.

고려아연은 미국 제련소 추진과 병행해 국내 투자도 차질 없이 집행한다는 방침이다. 2029년까지 울산 온산을 포함한 국내에 약 1조5000억원을 투자해 게르마늄, 갈륨, 비스무트 등 전략광물 생산능력을 확대하고 자원순환·환경 설비도 강화할 예정이다. 이에 따라 신규 인력 채용도 늘려 최근에는 2026년 대졸 신입사원 채용 규모를 기존 계획 대비 두 배로 확대했다. 임직원 수는 2020년 말 1396명에서 2025년 말 2085명으로 지난 5년간 연평균 약 10% 증가했다.

고려아연 관계자는 “미국 제련소 프로젝트는 온산제련소의 경쟁력을 한 단계 더 끌어올리는 계기가 될 것”이라며 “국내와 해외 사업의 동반 성장을 이미 입증한 경험을 바탕으로 온산제련소에 대한 투자와 고용을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.