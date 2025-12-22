페이스북 통해 ‘탈팡’ 인증 “임지중지명령 발동하거나 매출의 최대 3% 과징금 부과해야”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 조국 조국혁신당 대표가 대규모 개인정보 유출 사고를 낸 이커머스 업체 쿠팡을 탈퇴했다고 공개했다.

조국 조국혁신당 대표는 지난 21일 자신의 페이스북을 통해 “저는 탈팡했습니다. 쿠팡이 책임이 인정하고 대책을 마련하면 재가입을 고려할 것입니다”라고 적었다. 또한 휴대전화에서 ‘쿠팡 회원 탈퇴가 완료되었습니다’라는 문구가 뜬 창을 갈무리 해 함께 올렸다.

그러면서 “Bom Kim(김범석 쿠팡 창업자 겸 쿠팡InC 의장의 미국 이름), I am warning you!(경고한다). 미국인 김범석, 정신차려라”라고 김 의장을 향해 꾸짖었다.

조 대표는 앞선 게시물에서도 “전자상거래법상 ‘임시중지명령’ 제도가 있다. 쿠팡이 계속 책임을 회피하고 피해 회복 조치를 미루면 단행해야 한다”며 “만약 ‘임시중지명령’을 발동하기 어렵다면 개인정보보호법 제64조의 2에 따라 전체 매출의 최대 3% 과징금을 부과해야한다”고 주장했다.

이어 “쿠팡의 작년 매출은 약 41조원이니 약 1조원을 부과할 수 있다”고 덧붙였다.

그는 “(임시중지명령을 발동할 경우)일시적으로 입점 기업과 택배 노동자에게 피해, 소비자에게 불편이 초래될 수 있으나 우월적 지위를 즐기면서 오만방자한 태도를 보이고 있는 쿠팡에는 강한 경고가 필요하다”고 강조했다. 또 “‘임시중지’ 기간 동안 다른 책임감있는 전자상거래 업체가 성장할 수 있다”고 주장했다.

그는 “이상(임시중지명령 또는 매출의 최대 3% 과징금)은 제도 개선 전이라도 정부가 할 수 있다”며 “‘탈팡’하는 국민의 분노와 불안에 응답하길 바란다”고 했다.

정치권과 대중문화계에선 이른바 ‘탈팡’ 인증 릴레이가 펼쳐지고 있다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장인 최민희 더불어민주당 의원도 쿠팡을 탈퇴했다고 밝혔다.최 의원은 배우 문성근이 지난 19일 페이스북에 “새벽배송? 하루 이틀 미리 주문하지 뭐”라며 탈팡을 인증하는 글을 남기자 “저도 탈퇴했다. 확실히 과소비가 줄었다”고 댓글을 적었다.

배우 문성근 외에 배우 김의성이 지난 18일 SNS에 “요즘 네이버쇼핑 쓴다. 새벽배송 없어도 살 만하다. 탈퇴한 모 업체는 정신 좀 차리는 게 보이면 다시 가입하려한다”면서 ‘탈팡’을 인증하며 관심을 모았다.