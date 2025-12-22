여수·대산·울산 석화단지 자구책 마련 완료 재편안 계획대로 이행 시 목표치 상회 가능성 정부, 감축 프로젝트별 지원 패키지 마련 예정 산업장관-CEO 간담회서 구체 지원 논의 물꼬

[헤럴드경제=고은결 기자] 당초 난항을 겪을 것으로 예상됐던 국내 석유화학 산업 구조 재편이 본궤도에 올랐다. 주요 석유화학 기업들이 지난 19일 정부에 자율 재편안을 일제히 제출하면서, 정부 주도의 지원 패키지 가동도 본격화될 전망이다. 앞서 정부가 제시한 기한에 맞춰 업계가 계획을 내놓은 만큼, 관련 부처는 프로젝트별 맞춤 지원에 나선다는 방침이다. 산업통상부와 석화업계는 22일 간담회를 열고 구체적인 지원 방안 등 논의할 예정이다.

22일 업계에 따르면 국내 주요 석유화학 산업단지의 핵심 기업들이 모두 시한 내에 자구책 마련을 완료했다. 국내 최대 석유화학 단지인 전남 여수에서는 LG화학과 GS칼텍스가 협력해 재편안을 마련해 정부에 제출했다. 여기에는 양사의 나프타분해설비(NCC)를 통합 운영하고, 경쟁력이 떨어지는 노후 설비의 가동을 중단하는 방안이 담긴 것으로 알려졌다. 특히 설비 노후도가 높은 LG화학 제1공장(연산 120만t)의 가동 중단 가능성도 거론되고 있다.

여천NCC 공동 주주인 한화솔루션과 DL케미칼도 지난 19일 사업재편 계획안 자료를 정부에 제출했다. 여천NCC 1공장(90만t)·2공장(91만5000t), 롯데케미칼 여수공장(123만t) 가운데 하나를 추가로 폐쇄하는 방안이 담긴 것으로 전해진다. 이 경우 현재 가동 중단 상태인 3공장(47만t) 폐쇄를 포함해 최소 137만t에서 최대 170만t 감축이 가능하다.

대산산단에서는 롯데케미칼과 HD현대케미칼이 가장 먼저 지난달 구조조정 계획을 공식화한 바 있다. 양사는 110만t 규모의 롯데케미칼 대산공장을 폐쇄하는 재편안을 제출했다. 여기에 이번에 한화토탈(152만5000t)과 LG화학(130만t)도 공동 구조조정 또는 협업 모델을 검토해 재편안을 제출한 것으로 전해졌다.

울산산단도 같은 날 SK지오센트릭(66만t), 대한유화(90만t), 에쓰오일(18만t) 등 3사가 보스턴컨설팅그룹(BCG)에 의뢰한 컨설팅 결과를 토대로 재편안 제출을 마무리한 것으로 알려졌다. 이들 기업은 다운스트림 최적화 방안을 우선 도출한 뒤 NCC 감축을 논의하는 방향으로 의견을 주고받은 것으로 전해졌다. 다만 내년 6월 180만t 규모의 에쓰오일 샤힌 프로젝트가 완공을 앞둔 만큼 생산량 조절이 향후 과제로 꼽힌다.

업계가 제출한 이번 재편안이 계획대로 이행될 경우, 정부가 제시한 구조조정 목표치를 충족하거나 이를 웃돌 가능성도 있다. 산업부는 석유화학 구조 재편의 핵심 목표로 에틸렌 기준 최대 370만t 규모의 공급 과잉 해소를 제시한 바 있다. 정부는 지난 8월 석유화학 산업 재도약 추진 방향을 제시하고, 업계와 이 같은 내용의 자율협약을 체결했다. 이후 지속적으로 ‘선(先) 자구책 마련, 후(後) 지원책’ 원칙을 강조해 왔다. 이에 따라 기한 내 재편안 제출을 독려하는 한편, 구조조정이 산업 경쟁력 강화로 이어지도록 정책금융과 세제 지원, 규제 완화 등을 연계한 지원 방안도 검토해 왔다.

이런 로드맵에 따라 기업들이 구조조정의 큰 틀을 마련한 가운데, 지난 21일 더불어민주당과 정부, 대통령실은 석유화학 구조 개편의 속도를 높이기 위한 방안을 논의했다. 박수현 민주당 수석대변인은 협의회 결과 브리핑에서 “여수·대산·울산 등 3개 산단 기업들이 사업재편안을 제출했는데, 정부가 이를 심의한 뒤 프로젝트별로 지원 패키지를 발표할 것”이라며 “당은 구조 개편에 따른 지역경제의 영향을 최소화하기 위한 대책을 정부에 요청했다”고 밝혔다.

아울러 김정관 산업통상부 장관은 22일 오후 LG화학, 롯데케미칼, SK지오센트릭, 에쓰오일, HD현대케미칼 등 10개 석화기업 최고경영자들과 만나 구조조정 추진 상황을 점검할 예정이다. 이 자리에서 정부 지원책의 윤곽이 제시될 가능성도 있다. 다만 고용과 지역경제에 미치는 영향을 고려한 세부 조율이 필요한 만큼, 구체적인 설비 감축 규모와 이행 일정에 대한 협의는 내년까지 이어질 것이란 관측도 나온다.