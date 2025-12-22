2026년 달라지는 제도·시책 발표 경제 등 6대 분야 82개 사업 시행 AI·방산·수소 등 미래 산업 본격화

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 내년 시민들이 체감할 수 있는 삶의 질 향상을 위해 시행하는 경제·산업, 문화·관광·체육, 환경·녹지, 복지·건강·안전, 교통·도시, 행정·시민생활 등 6대 분야 82건의 ‘2026년 달라지는 제도와 시책’을 22일 발표했다.

먼저, 경제·산업 분야에서는 인공지능(AI), 방위산업, 수소, 친환경 에너지 등 미래 신성장 산업 육성에 중점을 뒀다.

울산 앞바다를 활용한 탄소제로 수중데이터센터 표준모형 개발, 중·대형 선박 암모니아 벙커링 규제자유특구 사업, 석유·화학 인공지능전환(AX) 실증산업단지 구축, 방산혁신연합지구 지정 등 첨단 산업 생태계 조성에 본격 나선다. 중소기업 인공지능(AI) 기반(인프라) 육성자금 신설 지원, 지역 주도형 인공지능(AI) 대전환 사업을 통한 중소기업 지원 등 중소기업 성장을 단계별로 뒷받침한다.

문화·관광·체육 분야에서는 청년문화예술패스 발급 대상을 19에서 20세까지 확대해 1인당 20만원을 지원한다. 통합문화이용권(문화누리카드) 지원금도 인상해 취약계층 문화복지를 강화한다. 이와 함께 문화공장 거점공간을 확대 운영하고, 전기형마차(벨로택시)·무장애 관광교통수단 도입으로 체험형, 열린 관광환경을 조성한다.

환경·녹지 분야에서는 생활환경 안전과 기후 대응 정책을 강화한다. 어린이 활동공간에는 환경안전관리 기준을 적용하고, 다중이용시설 실내공기질 관리 기준을 강화해 초미세먼지 기준을 낮춘다. 또한 전기차 충전시설 신고제 신설, 도시 청결 기동대 운영, 성암소각장 재건립·운영 등을 통해 쾌적한 도시환경을 조성한다.

복지·건강·안전 분야에서는 ‘아이 키우기 좋은 도시’ 조성과 촘촘한 돌봄·의료 안전망 구축을 목표로 한다. 이를 위해 ▷어린이집 식판 세척·소독비 지원 ▷급·간식비 지원 단가 인상 ▷아동급식 지원 단가 인상 ▷기준 중위소득 인상에 따른 복지 대상자 확대 등으로 양육 부담을 줄인다.

교통·도시 분야에서는 교통약자의 이동권과 도시 이용 편의성을 높인다. 어르신 이동 지원을 확대하고, 어르신 시내버스 요금 무료화 대상 연령을 기존 75세에서 70세로 낮춘다.

행정·시민생활 분야에서는 생활 밀착형 행정 서비스 개선을 목표로 전입 세대 환영지원금 지급 방식을 개선하고, 120해울이콜센터 근무 시간을 밤 8시까지 연장한다.

‘2026년 달라지는 제도와 시책’에 대한 자세한 내용은 울산시 누리집 ‘시정소식-새소식’에서 확인할 수 있다.