영광정씨 고택, 400여 년간 이어진 역사적·풍수경관적 가치 갑주와 갑주함, 학술성·예술성을 갖춰

[헤럴드경제=김현경 기자] 국가유산청은 22일 전라남도 보성군 회천면에 있는 ‘보성 봉강리 영광정씨 고택’과 충청남도 아산시에 소재한 ‘온양민속박물관 소장 갑주와 갑주함’을 국가민속문화유산으로 지정했다.

‘보성 봉강리 영광정씨 고택’은 정손일(1609~?)이 처음 터를 잡은 이래 400여 년간 지속돼 왔으며, 일제강점기의 항일운동 및 근대기의 민족운동, 해방 후 이데올로기 사건 현장을 담고 있어 역사적·사회적 가치가 있다.

집터 자리는 영구하해(신령스런 거북이가 바다로 내려오는 형국) 중 거북의 머리에 해당하는 길지로 전해지며 고택을 ‘거북정’이라고 부르기도 했다.

안채와 사랑채, 사당 등 총 6동으로 주변에는 서당의 기능과 접객, 제실의 역할을 한 삼의당과 문중 내 효열을 기리기 위해 1880년 세운 광주이씨효열문도 있어 고택의 민속적 가치를 더한다.

‘온양민속박물관 소장 갑주와 갑주함’은 1975년 온양민속박물관 개관 준비 당시 박물관 설립자 구정 김원대(1921~2000) 선생이 지인의 집안에 전해오던 유물을 구입해 소장하게 된 것으로, 갑옷과 투구뿐 아니라 보관함 등 부속품까지 온전히 남아 있는 보기 드문 문화유산이다.

갑주와 갑주함은 19세기 후기 제작품으로 추정되며, 정교하고 수준 높은 공예 기술로 이룬 조형성과 예술성으로 보아 왕실 의장용 또는 전시용으로 제작·사용됐을 가능성이 크다. 구성품이 온전하고 보존 상태가 우수해 이 시기 갑옷과 투구의 특징도 잘 보여 준다.

갑옷은 조선후기의 전형적인 두루마기형 전갑 형식을 취하고 있으며 소매가 짧고 양 옆이 트여 활동하기 편리하게 돼 있다. 갑옷의 겉감에 둥근 두정 장식과 금속으로 만든 사조룡, 호랑이, 여의주 등을 붙여 장식했으며, 양 어깨에 부착한 용 형태의 견철은 네 마디로 나뉜 몸에 용의 입과 혀가 연동되도록 정교하게 제작됐다.

투구는 정수리 장식(간주), 투구감투, 목을 보호하기 위한 드림 부분으로 구성되는데, 둥근 감투 부분은 금속 바탕에 무늬를 은입사하고 금속으로 세밀하게 제작한 봉황과 사조룡 모양 장식을 붙여 장식했다. 투구 위에 고정하는 간주 역시 보주와 화염문 등 정교한 세부 장식이 돋보인다.

전통 목칠 기법으로 제작된 갑주함은 위아래에 투구와 갑옷을 각각 분리 보관하도록 설계됐다.