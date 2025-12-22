[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 매트 쿠차 부자가 이벤트 경기인 PNC 챔피언십에서 우승했다.

쿠차 부자는 22일(한국시간) 미국 플로리다주 올랜도의 리츠 칼튼 골프클럽(파72)에서 스크램블 방식(각자 샷을 한 뒤 더 좋은 위치에 있는 공을 선택해 다음 샷을 이어가는 방식)으로 열린 대회 최종일 경기에서 이글 2개에 버디 14개를 잡아 18언더파 54타를 합작했다. 최종 합계 33언더파 111타를 적어낸 쿠차 부자는 공동 2위인 데이비스 러브 2세 부자와 존 댈리 부자를 7타 차로 여유있게 제쳤다. 우승 상금은 20만 달러(약 2억 9천 만원).

PGA 투어에서 9승의 쿠차는 이번 대회에 아들 캐머런과 함께 출전했다. 캐머런은 내년 대학에 진학하는 주니어 골프 선수다. 쿠차 부자가 기록한 33언더파는 지난해 베른하르트 랑거(독일) 부자가 기록한 토너먼트 최저타인 28언더파를 경신한 새 기록이다.

데이비스 러브 3세 부자와 존 댈리 부자는 나란히 최종 합계 26언더파 118타로 공동 준우승을 차지했다. 넬리 코다-페트로 부녀는 최종 합계 25언더파 119타로 스티브 스크리커 부자와 함께 공동 4위에 올랐다.

3년 연속 우승에 도전한 랑거 부자는 최종 합계 23언더파 121타로 공동 7위를 기록했다. 아니카 소렌스탐-윌 매기 모자는 최종 합계 16언더파 128타로 18위에 자리했다.