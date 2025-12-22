객실승무원 참여 봉사·공연 진행 에어부산·에어서울과 함께 나눔실천

[헤럴드경제=정경수기자] 진에어는 지난 18일과 19일 양일간 서울 마포구 푸르메재단 넥슨어린이재활병원에서 객실승무원 재능 기부 활동을 진행했다고 22일 밝혔다.

이번 활동은 진에어 기내 이벤트 특화팀 ‘딜라이트지니’ 소속 객실승무원들이 주축이 돼 마련됐다. 연말을 맞아 이웃과 따뜻한 정을 나누자는 취지로 기획됐으며, 넥슨어린이재활병원과의 인연은 올해로 3년째를 맞았다. 특히 올해는 에어부산과 에어서울 객실승무원들도 함께 참여해 의미를 더했다.

첫날인 18일에는 아이들의 재활 치료에 사용되는 교구를 소독하고 치료실을 정리하는 봉사 활동이 진행됐다. 이튿날에는 병원 1층 로비에서 어린이와 보호자, 병원 방문객이 함께 즐길 수 있는 크리스마스 행사가 열렸다.

행사는 체험형 이벤트와 객실승무원들의 재능 기부 공연으로 구성됐다. 어린이들은 크리스마스 트리에 소원을 적어 붙이고 객실승무원 유니폼을 착용해보는 체험을 통해 특별한 추억을 만들었다. 승무원들이 직접 준비한 풍선아트와 캘리그라피 선물도 전달됐다.

이어진 공연에서는 객실승무원들의 캐롤 공연과 마술쇼가 펼쳐지며 병원 로비를 웃음과 박수로 채웠다. 병원을 찾은 어린이와 가족들은 물론 방문객들도 함께 어울리며 연말의 따뜻한 분위기를 나눴다.

진에어 관계자는 “올해도 재활병원 아이들과 가족들을 만나 작은 기쁨을 전할 수 있어 뜻깊었다”며 “앞으로도 일회성 행사에 그치지 않고 사회에 긍정적인 온기를 전할 수 있는 지속적인 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.

한편 진에어는 탑승객들에게 즐거운 여행 경험을 제공하기 위해 기내 이벤트 특화팀 ‘딜라이트 지니’를 운영하고 있다. 오는 24일과 25일에는 산타 액세서리를 착용한 객실승무원들이 승객을 맞이할 예정이며, 크리스마스 당일 일부 국제선 항공편에서는 마술 공연과 크리스마스 소원 카드 이벤트도 진행할 계획이다.