AI·가전·디자인 등 주제로 4개 세션 구성

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에서 ‘삼성 기술 포럼(Samsung Tech Forum)’을 열고 인공지능(AI)을 중심으로 한 미래 기술과 산업 트렌드를 조명한다.

삼성 기술 포럼은 1월 5~6일(현지시간) 양일간 윈 호텔(Wynn and Encore Las Vegas)에 마련된 삼성전자 단독 전시관에서 진행된다.

AI, 가전, 서비스, 디자인 등 4개 세션으로 구성되며, 각 분야 전문가들이 참여하는 패널 토론 형식으로 운영된다. 삼성전자 내부 전문가를 비롯해 파트너사, 학계, 미디어, 애널리스트 등이 토론자로 나선다.

첫 세션은 1월 5일 오전 ‘효과적인 AI 서비스를 위한 개방형 생태계’를 주제로 열린다. 삼성전자 DA사업부 최윤호 프로(HCA 의장)와 스마트홈 협력사 최고경영자(CEO)들이 참여해 일상 속 혁신을 이끄는 스마트홈 기술과 산업 간 협력의 중요성을 논의한다.

이어 같은 날 오후 2시에는 ‘AI 시대의 보안과 개인정보 보호’ 세션이 마련돼, 삼성전자 AI플랫폼센터 백신철 그룹장 등 보안 전문가들이 개인 일상을 지키는 보안 기술의 역할과 방향을 짚는다.

또 오후 4시에 열리는 ‘스트리밍 서비스를 통한 TV 시청 경험 재정의’ 세션에서는 삼성전자 VD사업부 새렉 브로드스키 상무와 업계 리더들이 FAST(광고 기반 무료 스트리밍 TV) 등 차세대 스트리밍 서비스의 비전과 전망을 공유한다.

6일 오후 1시에는 DX부문 최고디자인책임자(CDO) 마우로 포르치니 사장이 참여하는 ‘인간 중심의 기술 디자인’ 세션이 열려 AI와 창의성, 신소재를 활용한 디자인 혁신을 논의한다.

한편 삼성전자는 CES 2026 기간인 1월 4~7일 ‘더 퍼스트룩(The First Look)’ 행사를 통해 AI 비전과 중장기 비즈니스 전략도 공개할 예정이다.